¿Lijo Mansillado?

El juez Rufus 1) es académico, 2) viene del mundo corporativo (en donde ruegan por seguridad jurídica, 3) ha dado fe de estar en contra de los DNU, 4) es la pieza más débil de ese tablero de 4, porque ni siquiera tiene dictamen de comisión, y 5) ni bien llegó respetó códigos (se sentó en el ex despacho de Maqueda y conservó la misma secretaria). Demasiados datos para pensar que un personaje con prestigio dentro de su propio círculo y ajeno a la política, de la noche a la mañana se convierte en peón de un tablero de ajedrez. A veces parece que los ilusionistas no comprenden el funcionamiento de ecosistemas que les son extraños.

¿Cristina no quiere a Lijo? Probablemente sí lo quiera y coincida con Milei en ese punto (como lo comentamos hace muchos meses en este espacio). Pero ¿por qué lo va a ayudar? ¿gratis? De ninguna manera. La jefa no se volvió republicana de golpe, aunque hoy por hoy, le conviene defender a capa y espada el “checks and balances” teorizado por Montesquieu. El poder no solo hay que tenerlo, sino que también hay que mostrarlo para que el resto de los actores no se olviden de que se lo posee y saquen conclusiones adecuadas a ese dato de la realidad. Cuánto más poder se cuenta, más barato sale incrementarlo u obtener beneficios del mismo. No importa tanto si se viene desgastando su imagen personal y su rol preponderante dentro del peronismo. O “no está muerto quien pelea”.