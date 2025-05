Las razones ocultas detrás del enorme éxito de "El Eternauta"

La nieve no para: El Eternauta ya llegó a top 1 en más de 20 países

Como hicieron en su momento Borges, Quino, Cerati, o hace Messi aún, el equipo de “El Eternauta” se toma en serio esto de pararse en lo más alto, pero sin perder la identidad, sin raspar las ideas nuevas que surjan, dándole peso a la creatividad y a lo original. Sin miedo a decir lo que se tiene que decir. A la honestidad. Porque estos argentinos saben que lo groso no es ser primero, lo groso es ser primero sin dejar de ser lo que son.

Esta realización de seis capítulos no cae en lugares comunes, sino que apela a bucear en estrategias poco vistas, donde los héroes son más de uno, donde aparecen costados nuevos de la sociedad en cada acto, donde el humor juega al truco con el drama. Pero a la vez, donde no hay miedo ante la modernización de la trama, los efectos especiales a tope y la transmisión de ideas inéditas en el contexto de la ciencia ficción.

Stagnaro no tuvo problema de probarse en lo nuevo. Se la jugó en el cambio de paradigma en la historia (muchos héroes y aparición de varios personajes importantes a lo largo de la trama), en probar darle protagonismo a diferentes actores, escaparle a las fórmulas repetidas de producciones como “The last of us”, y jugarse toda esa guita de producción (15 millones de dólares) en una suma de conceptos nuevos. Y atrapantes.