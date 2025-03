Del apoyo a la macro nacional al día a día mendocino

Como bien se señaló en las crónicas periodísticas de la semana, Mendoza no estuvo ausente en dicha reunión ni en lo político ni en lo empresarial. Y no se trató de presencias de relativo porte. Uno de los asistentes, el ministro Rodolfo Vargas Arizu, no sólo es un engranaje importante en el equipo de gestión del gobernador Cornejo. Se trata de un empresario cercano a la política desde hace varios años y con una mirada tan lejana del esquema estatista expresado por el kirchnerismo que no se puede objetar su apoyo presencial en el reciente encuentro de ideas liberales.