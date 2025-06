Como señales intermitentes de la gestión

En el encuentro virtual con sus colegas de otras provincias, el gobernador mendocino no sólo no definió nada con respecto al plan del gobierno nacional para agilizar el uso de los dólares no declarados, sino que comenzó a dar señales de una prudente toma de distancia hasta que el panorama sea más claro no sólo en lo que se refiere a números y recursos para la Provincia, sino, probablemente, en lo vinculado con el armado electoral para este año.