Al kirchnerismo no le importa la gente

Increíble, triste, desopilante . Faltan palabras para describir la actitud del kirchnerismo. Se entiende que estén inmersos en una interna partidaria feroz, pero ¿esto autoriza a hacer cualquier cosa, a intentar confundir a la gente, a demostrar una pasmosa indiferencia ante el pesar de una enorme cantidad de mendocinos que a diario transitamos por las rutas nacionales, a presentar una denuncia que no resiste el menor grado de análisis jurídico ni pertinencia política? Por supuesto que no. Pero lo hacen igual.

¿Cuál es el precio de una vida que no se pierde, del camión que no se rompe, de la ambulancia que llega a tiempo, de la seguridad cuando se transita? Pensamos que esto no tiene precio, que no se trata de una ecuación financiera. No obstante, como el Gobernador ya ha manifestado, nuestra provincia buscará el modo de recuperar el monto a invertir, lo cual incluye un potencial reclamo judicial al Estado nacional.