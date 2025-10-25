"Pájaro bobo", un aporte "nativo" para el tratamiento del cáncer

El cáncer es una enfermedad multifactorial y compleja que afecta a un gran número de pacientes. Su detección y diagnóstico aumenta exponencialmente con la edad, por lo que el aumento en la expectativa de vida de la población se relaciona directamente con un mayor número diagnosticado de casos.

Por la naturaleza propia de las células tumorales, esta enfermedad presenta características muy variables que requieren de un amplio repertorio de tratamientos para el abordaje de los casos. En la actualidad se disponen de numerosos medicamentos para el tratamiento del cáncer ; los cuales, junto al diagnóstico temprano de la enfermedad, indudablemente han mejorado la sobrevida de los pacientes diagnosticados con la enfermedad.

Al día de hoy , los principales inconvenientes que tiene la terapéutica oncológica dependen, por un lado, de las características propias de las células tumorales que determinan su respuesta al tratamiento y, por el otro, la tolerancia de los pacientes a los efectos tóxicos secundarios que determinan las drogas oncológicas. Estas limitaciones hacen que, a pesar de los avances obtenidos durante años de investigación y desarrollo, el tratamiento del cáncer presente desafíos que motivan a los investigadores a la búsqueda continua de nuevas y mejores alternativas terapéuticas.

En este contexto general de búsqueda de tratamientos para el cáncer, los compuestos vegetales han hecho aportes significativos. De hecho, muchos de los quimioterápicos actualmente disponibles fueron descriptos originalmente a partir de plantas.

Recientemente, el grupo de investigadores del Laboratorio de Fitomedicina, perteneciente al Imbecu–Universidad Nacional de Cuyo del CCT Conicet Mendoza, han reportado los efectos de los extractos acuosos de “pájaro bobo” (Tessaria absinthioides) sobre un tipo muy maligno de cáncer de piel, denominado melanoma . En la publicación científica, realizada el pasado 2 de mayo en la revista Plants (perteneciente a la editorial suiza MDPI), el grupo demostró la capacidad que tiene el pájaro bobo de disminuir el crecimiento de tumores y de interferir con los procesos de metástasis, que permite a las células cancerosas desprenderse del tumor original y retomar su crecimiento maligno en otros órganos situados a distancia. En el caso particular del melanoma, las metástasis representan las principales complicaciones de este tipo de cáncer y son las que habitualmente determinan la muerte de los pacientes.

Puntualmente, en la publicación reciente, se utilizaron modelos experimentales de células de melanoma en cultivo y de animales de laboratorio para completar estudios preclínicos donde se confirma que el tratamiento con “Pájaro bobo” reduce el crecimiento de los tumores, afectando la proliferación celular, y disminuye el número de metástasis, interfiriendo con los procesos celulares de migración y adhesión.

"Pájaro bobo", un aporte "nativo" para el tratamiento del cáncer

Es importante mencionar que el trabajo publicado representa el último avance del Laboratorio de Fitomedicina en una línea de investigación que lleva una década de trabajo continuo, dedicado al estudio de una planta nativa de nuestra región, para la cual nunca se habían descripto sus propiedades beneficios para el tratamiento del cáncer.

Los estudios previos realizados durante este tiempo son los propios de un estudio de ciencia biomédica en su etapa preclínica. Entre los resultados más sobresalientes que permitieron el avance de esta línea de investigación, se encuentran ensayos realizados sobre células tumorales aisladas, representativas de diferentes tipos de cáncer (colorrectal, glioblastoma y mamario). Estos primeros estudios permitieron establecer que los efectos de pájaro bobo resultaban consistentes en diferentes tipos de células tumorales, afectando de manera diferencial a células no tumorales, donde los efectos cuantificados resultaban significativamente menores, indicando una actividad específica sobre las células de origen tumoral.

"Pájaro bobo", un aporte "nativo" para el tratamiento del cáncer

Establecido este efecto sobre las células de cáncer, en una segunda etapa, los esfuerzos estuvieron orientados a descartar los efectos tóxicos de la planta sobre el organismo de animales de laboratorio. En esta etapa particular, siguiendo lineamientos internacionales para el estudio de la toxicidad de compuestos administrados por vía oral, se logró establecer que pájaro bobo no era tóxico cuando se consumía por boca y que no representaba un riesgo para la integridad, ni funcionamiento, de los diferentes órganos y sistemas de los animales estudiados.

El paso siguiente, fue el análisis de los compuestos químicos contenidos en los preparados de pájaro bobo y la determinación de su constancia a lo largo del tiempo. Para ello, pandemia de por medio, se compararon cosechas de las plantas obtenidas a lo largo de cinco años (2017–2022), analizando cuali y cuantitativamente sus constituyentes fitoquímicos, a los fines de identificar los responsables de las propiedades antitumorales.

Sólo después de completado este camino, resultó posible la realización y publicación de los estudios realizados sobre el melanoma murino.

En la actualidad, gracias al apoyo recibido por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT); el equipo de investigación se encuentra estudiando, en etapas preclínicas, los efectos de la administración de pájaro bobo en el cáncer mamario humano. En estos trabajos recientes, el foco de investigación se ha puesto en la capacidad que presenta la planta de potenciar los efectos antitumorales y antimetastásicos de quimioterápicos de uso frecuente, como son carboplatino y paclitaxel. Dos drogas de amplio uso en el tratamiento de múltiples tipos de cáncer.

"Pájaro bobo", un aporte "nativo" para el tratamiento del cáncer

De esta manera, mediante resultados obtenidos durante años de investigación, realizados de manera local, por recursos humanos formados en Universidades Nacionales de prestigiosa trayectoria, el Laboratorio de Fitomedicina aporta evidencia científica sobre el potencial uso de una planta nativa regional, para el tratamiento complementario del cáncer. La conclusión exitosa de los estudios actualmente en marcha, permitirá plantear nuevas etapas de investigación, destinadas a la realización de estudios clínicos, cuyos resultados permitirían confirmar la eficiencia e inocuidad del tratamiento en seres humanos.

*El doctor Gamarra-Luques es docente-investigador. Pertenece al Laboratorio de Fitomedicina del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (Imbecu). Universidad Nacional de Cuyo, Conicet

