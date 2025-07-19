Invasores con pasaporte: historia de las especies exóticas argentinas

¿Qué tienen en común un castor canadiense, un visón americano, un mejillón dorado y una planta trepadora amazónica?

A primera vista, parece tratarse de especies inofensivas, incluso fascinantes. Pero cuando cruzan fronteras y se instalan en ecosistemas ajenos, pueden convertirse en verdaderas amenazas para la biodiversidad . Las invasiones biológicas son hoy una de las principales causas de extinción de especies en el mundo.

En 1946, el Gobierno argentino liberó 20 castores canadienses (Castor canadensis) en Tierra del Fuego para iniciar una industria peletera . Lo que parecía una innovación terminó generando una catástrofe ecológica. En su nuevo hábitat, sin predadores naturales y rodeados de alimento en forma de árboles como la lenga, los castores prosperaron. Cada pareja puede tener de 3 a 6 crías por año. Hoy se estima que hay más de 100.000 individuos.

Estos roedores, conocidos por su capacidad de construir represas, han modificado los cursos de agua y provocado la muerte de miles de árboles . Lo que antes eran bosques prístinos, hoy son humedales llenos de troncos caídos. El impacto sobre el paisaje fueguino es tan profundo que ya se habla de una "ingeniería castorera".

Guaridas . Castoreras de Castor canadiensis en Tierra del Fuego, se observan dos madrigueras rodeadas de lagos artificiales que ellos mismos construyen.

Introducido originalmente para la producción de pieles, el visón americano (Neovison vison) escapó de los criaderos y encontró en la Patagonia un territorio fértil. Este mustélido, de hábitos solitarios y gran capacidad de adaptación, caza peces, anfibios, aves y pequeños mamíferos. En algunos humedales, ha causado la desaparición del 90% de las aves acuáticas.

Lo más preocupante es su impacto sobre especies endémicas que no tienen estrategias defensivas frente a este nuevo depredador. Además, el visón puede transmitir enfermedades como la rabia y parásitos que afectan a la fauna silvestre.

Hoy, al visón americano se lo combate con trampas, mapas y vecinos atentos. Parques nacionales y científicos coordinan campañas para atraparlo en zonas clave, mientras mapas de calor predicen sus próximos movimientos. Pero no están solos: vecinos, guías y escuelas se suman al operativo con programas de ciencia ciudadana. No es fácil ganarle a este escurridizo depredador, pero cada captura ayuda a darle un respiro a la fauna patagónica.

Un pequeño gigante

Imaginemos una criatura muy chiquita, apenas visible, pero con un poder capaz de transformar ríos enteros. El mejillón dorado (Limnoperna fortunei) llegó sin avisar desde Asia en 1991, pegado al casco de un barco que navegaba por el Río de la Plata. Desde entonces, este pequeño gigante no ha parado de expandirse, conquistando vertiginosamente los principales ríos de la cuenca del Plata.

¿Su secreto? Una capacidad de reproducción asombrosa: cada hembra puede liberar hasta ¡un millón de huevos al año! Esta superpoblación masiva no sólo obstruye tuberías, filtros y represas, sino que también genera pérdidas económicas que superan los 200 millones de dólares anuales. Pero el daño no termina ahí: altera la calidad del agua, compite con especies nativas y revoluciona por completo las cadenas alimentarias de nuestros ecosistemas.

El mejillón dorado es pequeño, sí, pero su impacto es gigantesco. Un invasor silencioso, con un pasaporte directo para transformar los ríos argentinos.

Plantas invasoras: el enemigo verde

Muchas especies vegetales exóticas han sido introducidas con fines ornamentales o medicinales. La uña de gato (Uncaria tomentosa), se usó en jardinería y medicina natural. Pero en regiones como Misiones, se convirtió en una trepadora agresiva que cubre árboles nativos e impide su regeneración.

Además, esta planta se reproduce fácilmente, no solo por semillas, sino también por fragmentos de tallo y raíz, lo que hace casi imposible erradicarla. Su avance silencioso está poniendo en peligro la biodiversidad del bosque nativo, mostrando cómo una planta “amiga” puede volverse una verdadera amenaza verde.

¿Por qué tienen éxito las especies invasoras?

No tienen enemigos naturales en el nuevo hábitat.

Son generalistas: comen de todo y se adaptan fácilmente.

Se reproducen rápidamente.

El castor encontró un bosque sin predadores. El visón se instaló en lagunas sin competencia. El mejillón prosperó en ríos modificados por represas. La uña de gato aprovechó un entorno fragmentado por caminos y cultivos.

El precio de la invasión

Las invasiones biológicas cuestan más de 1.200 millones de dólares al año a nivel global, según Science. En Argentina, se estiman pérdidas por 500 millones por década. Pero el daño va más allá: se pierden especies, se transforman ecosistemas y se diluye la identidad ecológica de regiones enteras.

Cuando un castor tala un bosque, no solo desaparecen árboles: también lo hacen los insectos, aves, hongos y pequeños mamíferos que vivían en él. Y eso afecta incluso a comunidades humanas que dependen de esos recursos.

¿Qué se está haciendo?

Erradicar una especie invasora una vez que se instala es extremadamente difícil y costoso. En Tierra del Fuego, existen programas de monitoreo de castores y visones. Pero los resultados han sido limitados. Por eso, los expertos coinciden en que la prevención es más efectiva que el control. Para una prevención efectiva es clave educar, controlar fronteras y evitar la introducción de especies sin análisis de impacto.

¿Qué más podemos hacer?

Parece un problema lejano, pero está más cerca de lo que se cree. Algunas recomendaciones simples:

No liberar mascotas o plantas exóticas en la naturaleza.

Comprar en viveros responsables.

Denunciar presencia de especies invasoras en áreas protegidas.

Informarse antes de plantar, soltar o criar una especie no nativa.

Un futuro en juego

Las especies invasoras no son villanas por naturaleza. Simplemente están fuera de lugar. El verdadero desafío es entender que los ecosistemas son redes complejas, y que introducir un nuevo actor puede romper el equilibrio. Si logramos contar estas historias, generar conciencia y actuar a tiempo, todavía estamos a tiempo de proteger la naturaleza de la cual somos parte.

*La autora es estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UNCuyo.

(**) Esta nota ha sido supervisada por el doctor Diego P. Vázquez, doctor en Ecología y Biología Evolutiva, investigador del Conicet y docente de la FCEN, UNCuyo.

