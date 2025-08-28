El buque cientifico llegó a Uruguay y reveló nuevas especies, incluida una "estrella con patas"

La estrella de mar se desplaza lentamente con sus miles de "pies": uno de los registros más asombrosos de la expedición en Uruguay.

Luego de su histórica misión en aguas argentinas, el robot SuBastian del Schmidt Ocean Institute descendió a 1.141 metros de profundidad en el Cañón del Río de la Plata y capturó imágenes inéditas de la vida en la oscuridad.

El buque científico Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute completó una nueva y asombrosa etapa de su viaje por el Atlántico Sur. Tras su histórica campaña en el cañón submarino de Mar del Plata, la nave retomó su misión en Uruguay y, por primera vez, transmitió imágenes en ultra alta definición (4K) del lecho oceánico en el Cañón del Río de la Plata.

Las capturas de la expedición Uruguay Sub 200 sorprendieron al mundo con un registro único: una estrella de mar desplazándose lentamente en el fondo marino. Este espectáculo, casi invisible para el ojo humano, es posible gracias a miles de pies ambulacrales, diminutos tubos con ventosas que permiten a la estrella avanzar apenas unos centímetros por minuto en un mundo de oscuridad y presión extrema.

La expedición, liderada por la Universidad de la República de Uruguay (Udelar) en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, se adentró en un entorno de condiciones extremas. El robot submarino SuBastian descendió hasta 1.141 metros de profundidad, en una zona donde la temperatura del agua es inferior a 3°C y la luz solar no llega.

El uso del robot fue clave para la misión, ya que está equipado con cámaras de ultra alta definición y herramientas de recolección que le permiten operar sin alterar el entorno. Esto posibilita a los científicos observar organismos vivos en su hábitat natural, un avance crucial para la ciencia. La emoción del equipo fue tal que, en un momento de la transmisión, un científico bromeó: “¡Las primeras imágenes en 4K del fondo marino uruguayo! Voy a llorar y ya vuelvo”.

Grandes descubrimientos Además de la estrella de mar, la exploración reveló una notable diversidad de organismos. Entre los hallazgos más destacados figuran: Corales blancos , que al no depender de la luz solar como los corales tropicales, carecen de pigmentación.

Esponjas y corales solitarios , incluyendo el género Flabellum, que vive parcialmente enterrado en el fondo marino.

Un caracol marino del grupo Conoidea, un tipo de depredador que puede poseer veneno en sus glándulas.

Organismos gelatinosos adheridos a tubos, que se asemejan a las medusas pero viven fijos al sustrato.

El cangrejo rojo, una especie endémica del sur de Brasil, Uruguay y el norte de Argentina. La misión detrás de las imágenes El objetivo principal de la expedición Uruguay Sub 200 es estudiar los ecosistemas marinos en riesgo por la actividad humana y el cambio climático. A través de la recolección de datos e imágenes en alta resolución, un equipo de más de 30 científicos busca comprender la estructura de estos hábitats y proponer medidas para su conservación. El trabajo del Falkor (too) se enmarca en una serie de campañas que seguirán explorando el fondo marino uruguayo para descubrir organismos y recopilar información esencial, ya que gran parte de estos ecosistemas permanece aún sin explorar.