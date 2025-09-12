12 de septiembre de 2025 - 01:23

Caso audios: declaró el asesor de LLA y aseguró que Diego Spagnuolo le habló de "corrupción" y "coimas"

Fernando Cerimedo confirmó ante el fiscal que Diego Spagnuolo le mencionó “hechos de corrupción” y “coimas” en Andis. Sin embargo, el consultor negó haberlo grabado.

Fernando Cerimedo, asesor de LLA.

Fernando Cerimedo, asesor de LLA.

Foto:

redes

Fernando Cerimedo, consultor y asesor de La Libertad Avanza (LLA), declaró este jueves por la noche ante el fiscal Franco Picardi. Se trata de la causa que investiga la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Leé además

Jonathan Kovalivker.

Jonathan Kovalivker se puso a disposición de la Justicia, pero entregó un celular reseteado de fábrica

Por Redacción Política
Javier Milei y Charlie Kirk en una foto de archivo

La furia de Milei porque mataron a Charlie Kirk: "La izquierda es un fenómeno violento lleno de odio"

Por Redacción Política

Cerimedo habló ante el representante del Ministerio Público Fiscal, en Comodoro Py. Allí confirmó que el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, le había "hablado de hechos de corrupción" y le hizo mención "a coimas".

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Mart&iacute;n Menem

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

La investigación busca determinar si existió un circuito de sobornos que involucra a la Andis, bajo la dirección de Spagnuolo, y a la droguería Suizo Argentina SA de la familia Kovalivker. De acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas, el testimonio de Cerimedo refuerza la credibilidad de las denuncias sobre la corrupción.

Sin embargo, el consultor negó rotundamente haber grabado a Spagnuolo o haber filtrado los audios que desataron el escándalo.

Droguería Suizo Argentina
Droguería Suizo Argentina.

Droguería Suizo Argentina.

El testimonio de Fernando Cerimedo

En su declaración testimonial, Cerimedo abordó tres puntos centrales de la causa:

  • Confirmación de las denuncias:

El asesor de LLA ratificó que Spagnuolo le había "hablado de hechos de corrupción" y de "coimas". Cabe recordar que, según había deslizado previamente, "alguien tenía guardada" la información y "la usaron en época de elecciones".

Cerimedo había anticipado al medio Clarín que la charla filtrada no fue con él. Aunque sí aclaró que Spagnuolo, "en cuotas", ya le había contado sobre posibles irregularidades.

  • Negación de la grabación:

El consultor destacó que no fue él quien grabó a Spagnuolo. Además argumentó que nunca se reunió con él en una confitería "como se puede escuchar de fondo en los audios".

También aseguró que la relación entre ellos no terminó bien y que Spagnuolo podría haber pensado que él lo grabó por eso, pero desestimó la idea. Al respecto dijo: “Yo tuve un diario que banca al Gobierno, me cargué la campaña al hombro. ¿Para qué voy a tirar esa bomba? ¿Con qué finalidad, para dañar al pelado?”.

  • Vínculo con Diego Spagnuolo:

A pesar de lo dicho en el apartado anterior, Cerimedo no negó su buen vínculo con el exdirector de Andis, señalando que fue el presidente Javier Milei quien los presentó. Informó que Spagnuolo "le contaba cosas de internas y de política" con las mismas expresiones que se escuchan en las grabaciones.

En ese marco, manifestó que en esa supuesta charla filtrada "no hablábamos del presidente, hablábamos de Javier”, en referencia a la cercanía de Spagnuolo con Milei.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diego Spagnuolo 

Coimas en Andis: Diego Spagnuolo evitó pedir la nulidad de la causa y podría presentarse como arrepentido

Por Redacción Política
Caso ANDIS: confirmaron que no podrán recuperar los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo.

Caso ANDIS: confirmaron que no podrán recuperar los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo

Por Redacción Política
Jorge Rial y Mauro Federico en Diputados.

Rial y Federico en Diputados: denunciaron aprietes y prometieron publicar más pruebas de corrupción

Por Sebastián Hadida / NA
Carnaval Stream tiene como programa estelar Cónclave, con Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman y Alejandro Fantino

Quién está detrás de Carnaval, el canal de streaming de Rial, Canosa, Mauro Federico y Fantino

Por Redacción Espectáculos