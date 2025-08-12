Volkswagen ya vende en Argentina el Tera, su esperado crossover chico: cuánto cuesta

El pequeño Tera fue lanzado a la venta por Volkswagen Argentina como una apuesta al segmento de entrada de gama. Detalles y precios.

Volkswagen amplía su oferta en Argentina con el lanzamiento del Tera , un crossover compacto del segmento B (chico) que la marca presenta como su nuevo SUV de entrada. Desarrollado sobre la plataforma MQB-A00 , comparte componentes con otros modelos de la firma y se posiciona entre el Volkswagen Polo y el VW Nivus .

Tras una breve etapa de preventa en las primeras semanas de agosto, ya está disponible en la red de concesionarios. Llega importado desde Brasil .

La gama del Volkswagen Tera en Argentina incluye dos motores nafteros conocidos en el mercado automotor local :

volkswagen tera 2025 2 Nuevo Volkswagen Tera.

Seguridad: lo bueno y lo cuestionable

Las versiones High y Outfit vienen muy bien equipadas en materia de seguridad, con Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) de serie y cinco estrellas en las pruebas de LatinNCAP.

El panorama cambia en las versiones Trend y Comfort, donde el AEB es opcional y su precio no fue revelado. Esto generó críticas, ya que en el resto de América Latina el sistema es estándar en toda la gama. Desde LatinNCAP advirtieron que, sin el AEB, la calificación máxima en seguridad no debería aplicarse. No es la primera vez que Volkswagen ajusta el equipamiento en Argentina: ya había ocurrido con el Virtus.

volkswagen tera 2025 4 Nuevo Volkswagen Tera.

Equipamiento y opciones del VW Tera

Desde la versión base, el Tera incluye seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, faros LED y pantalla multimedia de 10 pulgadas. El control de crucero adaptativo es opcional en la versión Comfort y de serie en las High y Outfit.

Embed - Chegadas | Novo Volkswagen Tera | VW Brasil

Precios en Argentina

Lista de precios de concesionarios (agosto 2025):

Tera MSi Trend MT5 : $30.500.000

Tera 170 TSi Comfort AT6 : $34.500.000

Tera 170 TSi High AT6 : $37.500.000

Tera 170 TSi Outfit AT6: $38.500.000

La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros. Los valores oficiales que comunica Volkswagen Argentina podrían variar respecto a los de concesionarios, algo que suele ser norma en el mercado argentino.