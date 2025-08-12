12 de agosto de 2025 - 12:24

Mercedes-Benz Sprinter Motorhome: el precio en Argentina en agosto 2025

La Mercedes-Benz Sprinter Motorhome llega a Argentina con dos versiones listas para personalizar, ideal para amantes de los autos.

Mercedes-Benz Sprinter Motorhome: el precio en Argentina en agosto 2025
Mercedes-Benz Sprinter Motorhome: el precio en Argentina en agosto 2025

Foto:

Por Andrés Aguilera

Leé además

asi se veria el nuevo renault gordini: la version 2026 del clasico automovil

Así se vería el nuevo Renault Gordini: la versión 2026 del clásico automóvil

Por Andrés Aguilera
Nissan Sentra SR Nightfall 2025.

Nissan ya vende en Argentina el impactante Sentra SR Nightfall: cuánto cuesta

Por Cristian Ortega

Este lanzamiento de autos en Argentina se produce en un contexto donde el turismo itinerante gana cada vez más adeptos. La Mercedes-Benz Sprinter se presenta como una base mecánica robusta y confiable para quienes desean viajar sin límites.

image

Fabricada en la planta de Virrey del Pino, en Argentina, la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome está disponible en dos versiones: 417 CDI y 517 CDI. Ambas vienen con características pensadas para facilitar la conversión a motorhome, marcando una diferencia frente a otros autos de su segmento.

La llegada de este modelo a los concesionarios oficiales de Mercedes-Benz representa una oportunidad única para quienes buscan un auto de alta calidad que combine transporte y vivienda. Con tecnología avanzada y equipamiento premium, se posiciona como un referente en Argentina.

Precio de la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome en agosto 2025

  • Sprinter 417 CDI Motorhome (4.100 kg): USD 86.869

  • Sprinter 517 CDI Motorhome (5.000 kg): USD 80.474

Los precios corresponden al vehículo base y pueden variar según la personalización interior.

image

Características destacadas de la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome

La Mercedes-Benz Sprinter Motorhome equipa un motor OM654 2.0 turbodiésel de 170 CV y 380 Nm, más potente que otras versiones de la gama. Esta mecánica convierte a este auto en una opción ideal para viajes largos en Argentina.

Incluye una caja manual de seis velocidades y tracción trasera, ofreciendo un manejo equilibrado y eficiente, fundamental para un auto de gran porte.

image

La capacidad del tanque de 93 litros permite recorrer grandes distancias sin recargar combustible con frecuencia, una ventaja clave para viajar por Argentina.

En cuanto a seguridad, este auto incorpora control de estabilidad, frenado autónomo, alerta de punto ciego y detector de fatiga, destacando entre otros autos similares.

image

En diseño, la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome ofrece pintura metalizada, parrilla cromada, llantas de aleación y pantalla multimedia de 10,25” con sistema MBUX.

Las versiones 417 CDI y 517 CDI se diferencian por el peso bruto total y capacidad de personalización, ofreciendo a los usuarios de autos en Argentina la posibilidad de elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.

image

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fiat Toro 2026.

¡Atención toreros! Fiat presentó la nueva Toro que lanzará en Argentina en el verano

Por Cristian Ortega
Motos en Argentina: Gilera Smash, la más elegida.

Motos 0Km: los patentamientos crecieron casi 34% en julio respecto al 2024

Por Cristian Ortega
Las ventas de autos usados en Mendoza viven un excelente momento.

El boom de los autos usados en Mendoza: créditos convenientes, dólares que rinden más y mucha oferta

Por Cristian Ortega
asi seria el nuevo peugeot 504: la version 2026 del historico automovil

Así sería el nuevo Peugeot 504: la versión 2026 del histórico automóvil

Por Andrés Aguilera