Mercedes-Benz Sprinter Motorhome: el precio en Argentina en agosto 2025

En Argentina , la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome se ha convertido en una de las opciones más buscadas por quienes quieren transformar un auto utilitario en un verdadero hogar sobre ruedas. Con el respaldo de Mercedes-Benz , esta propuesta combina potencia, confort y versatilidad.

Este lanzamiento de autos en Argentina se produce en un contexto donde el turismo itinerante gana cada vez más adeptos. La Mercedes-Benz Sprinter se presenta como una base mecánica robusta y confiable para quienes desean viajar sin límites.

Fabricada en la planta de Virrey del Pino, en Argentina , la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome está disponible en dos versiones: 417 CDI y 517 CDI. Ambas vienen con características pensadas para facilitar la conversión a motorhome, marcando una diferencia frente a otros autos de su segmento.

La llegada de este modelo a los concesionarios oficiales de Mercedes-Benz representa una oportunidad única para quienes buscan un auto de alta calidad que combine transporte y vivienda. Con tecnología avanzada y equipamiento premium, se posiciona como un referente en Argentina .

Los precios corresponden al vehículo base y pueden variar según la personalización interior.

image

Características destacadas de la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome

La Mercedes-Benz Sprinter Motorhome equipa un motor OM654 2.0 turbodiésel de 170 CV y 380 Nm, más potente que otras versiones de la gama. Esta mecánica convierte a este auto en una opción ideal para viajes largos en Argentina.

Incluye una caja manual de seis velocidades y tracción trasera, ofreciendo un manejo equilibrado y eficiente, fundamental para un auto de gran porte.

image

La capacidad del tanque de 93 litros permite recorrer grandes distancias sin recargar combustible con frecuencia, una ventaja clave para viajar por Argentina.

En cuanto a seguridad, este auto incorpora control de estabilidad, frenado autónomo, alerta de punto ciego y detector de fatiga, destacando entre otros autos similares.

image

En diseño, la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome ofrece pintura metalizada, parrilla cromada, llantas de aleación y pantalla multimedia de 10,25” con sistema MBUX.

Las versiones 417 CDI y 517 CDI se diferencian por el peso bruto total y capacidad de personalización, ofreciendo a los usuarios de autos en Argentina la posibilidad de elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.