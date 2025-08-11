Motos 0Km: los patentamientos crecieron casi 34% en julio respecto al 2024

El mercado argentino de motos cerró julio con cifras que confirman su recuperación. Según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos ( CAFAM ), durante el mes se patentaron 54.526 unidades, lo que representa un incremento del 33,73% en comparación con las 40.772 registradas en igual período de 2024.

También hubo un avance mensual del 12,96% , señal de que la demanda sigue firme.

“Este crecimiento es un claro indicador de la vitalidad del sector y de la confianza de los consumidores en las dos ruedas, tanto para transporte como para recreación. Las proyecciones son optimistas y apuntamos a superar los resultados del año pasado”, señaló Lino Stefanuto , presidente de CAFAM.

La preferencia por modelos fabricados en el país es notoria: de las motos patentadas en julio, 52.999 fueron de origen nacional y solo 1.527 importadas.

Respecto a las provincias, Buenos Aires lideró el ranking de ventas con 16.359 unidades, seguida por Santa Fe (5.365), Córdoba (4.505) y Chaco (3.178), distritos que concentran gran parte de la actividad del sector.

Esta demanda impulsa la producción local. Honda Argentina, por ejemplo, anunció que entre abril de 2025 y marzo de 2026 aumentará su producción 30%, con el objetivo de alcanzar 145.000 unidades, cifra cercana a su récord histórico del 2013 (159.000).

Autos y motos: cambio en la tendencia

En el 2025 se dio un hecho inusual: por primera vez en años se vendieron más autos 0Km que motos nuevas. La principal causa fue el mayor acceso al crédito para la compra de autos, mientras que usuarios que tradicionalmente elegían motos —especialmente en zonas rurales— vieron restringida esa posibilidad.

A esto se suma la modificación de impuestos internos. Desde enero, los autos valuados entre 41 y 75 millones de pesos dejaron de pagar la alícuota del 20%, y los de más de 75 millones pasaron de tributar el 35% al 18%. En el caso de las motos, se eliminó el impuesto del 20% para aquellas con valores entre 15 y 23 millones.

Motos: la preferencia por la cilindrada media

El segmento de 101 a 250 cc dominó el mercado en julio, con 48.449 patentamientos. Muy por detrás se ubicaron las motos de 251-500 cc (4.012 unidades) y las de 501-800 cc (1.106 unidades).

En cuanto a categorías, las CUB Underbone mantuvieron el liderazgo con 31.950 unidades, seguidas por las Street (9.988), las ON-OFF (9.663) y las Scooter (1.894), lo que refleja la preferencia por modelos versátiles y prácticos para el uso diario.

Las más elegidas del año

De acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), las 10 motos más vendidas en el mercado argentino en el primer semestre fueron: