Por dentro, la Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado de octubre 2025

En Argentina , la Mercedes Benz Sprinter Motorhome se ha convertido en una de las opciones más buscadas por quienes quieren transformar un auto utilitario en un verdadero hogar sobre ruedas. Con el respaldo de Mercedes-Benz , esta propuesta combina potencia, confort y versatilidad en un solo vehículo.

Así sería la nueva Siambretta: la versión 2027 de la histórica moto

Ni 5 ni 10 mil kilómetros: cada cuánto se recomienda cambiar las bujías del auto

Este lanzamiento de autos en Argentina llega en un momento donde el turismo itinerante crece sin freno. La Mercedes-Benz Sprinter se presenta como una base mecánica sólida y confiable para quienes desean viajar sin límites y disfrutar de cada rincón del país.

Fabricada en la planta de Virrey del Pino, en Argentina , la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome está disponible en dos versiones: 417 CDI y 517 CDI , ambas diseñadas para facilitar la conversión a motorhome. Su estructura robusta y adaptable marca una diferencia dentro del mercado de los autos utilitarios.

La llegada de este modelo a los concesionarios oficiales de Mercedes-Benz representa una oportunidad para quienes buscan un auto de alta calidad, con tecnología avanzada y equipamiento premium, ideal para combinar transporte y vivienda en un solo concepto.

Características destacadas de la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome

La Mercedes-Benz Sprinter Motorhome equipa un motor OM654 2.0 turbodiésel de 170 CV y 380 Nm de torque, mucho más potente que otras versiones de la gama. Esta mecánica convierte a este auto en una opción ideal para viajes largos y exigentes dentro de Argentina.

Cuenta con caja manual de seis velocidades y tracción trasera, ofreciendo un manejo equilibrado y eficiente, fundamental para un auto de gran tamaño y peso.

image Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado octubre 2025

Su tanque de 93 litros permite recorrer grandes distancias sin recargar combustible con frecuencia, una ventaja clave para recorrer las rutas de Argentina.

En seguridad, este auto Mercedes-Benz incluye control de estabilidad, frenado autónomo, alerta de punto ciego y detector de fatiga, colocándose entre los autos más seguros del segmento.

image Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado octubre 2025

En diseño, la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome luce pintura metalizada, llantas de aleación y una pantalla multimedia de 10,25” con sistema MBUX, lo que refuerza su carácter moderno y tecnológico.

Las versiones 417 CDI y 517 CDI se diferencian por el peso bruto total y su capacidad de personalización, ofreciendo a los usuarios de autos en Argentina la libertad de elegir el formato que mejor se adapte a sus viajes.