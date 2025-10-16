16 de octubre de 2025 - 13:49

Por dentro, la Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado de octubre 2025

La Mercedes-Benz Sprinter Motorhome redefine el concepto de libertad en autos en Argentina, con potencia, confort y diseño pensados para viajar sin límites.

Así es por dentro la Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado de octubre 2025

Así es por dentro la Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado de octubre 2025

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

ni 5 ni 10 mil kilometros: cada cuanto se recomienda cambiar las bujias del auto

Ni 5 ni 10 mil kilómetros: cada cuánto se recomienda cambiar las bujías del auto

Por Andrés Aguilera
asi seria la nueva siambretta: la version 2027 de la historica moto

Así sería la nueva Siambretta: la versión 2027 de la histórica moto

Por Andrés Aguilera

Este lanzamiento de autos en Argentina llega en un momento donde el turismo itinerante crece sin freno. La Mercedes-Benz Sprinter se presenta como una base mecánica sólida y confiable para quienes desean viajar sin límites y disfrutar de cada rincón del país.

image
Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado octubre 2025

Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado octubre 2025

Fabricada en la planta de Virrey del Pino, en Argentina, la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome está disponible en dos versiones: 417 CDI y 517 CDI, ambas diseñadas para facilitar la conversión a motorhome. Su estructura robusta y adaptable marca una diferencia dentro del mercado de los autos utilitarios.

La llegada de este modelo a los concesionarios oficiales de Mercedes-Benz representa una oportunidad para quienes buscan un auto de alta calidad, con tecnología avanzada y equipamiento premium, ideal para combinar transporte y vivienda en un solo concepto.

Precio de la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome en octubre 2025

  • Sprinter 417 CDI Motorhome (4.100 kg): USD 73.203

  • Sprinter 517 CDI Motorhome (5.000 kg): USD 80.474

    image
    Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado octubre 2025

    Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado octubre 2025

Los precios corresponden al vehículo base y pueden variar según la personalización interior.

Características destacadas de la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome

La Mercedes-Benz Sprinter Motorhome equipa un motor OM654 2.0 turbodiésel de 170 CV y 380 Nm de torque, mucho más potente que otras versiones de la gama. Esta mecánica convierte a este auto en una opción ideal para viajes largos y exigentes dentro de Argentina.

Cuenta con caja manual de seis velocidades y tracción trasera, ofreciendo un manejo equilibrado y eficiente, fundamental para un auto de gran tamaño y peso.

image
Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado octubre 2025

Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado octubre 2025

Su tanque de 93 litros permite recorrer grandes distancias sin recargar combustible con frecuencia, una ventaja clave para recorrer las rutas de Argentina.

En seguridad, este auto Mercedes-Benz incluye control de estabilidad, frenado autónomo, alerta de punto ciego y detector de fatiga, colocándose entre los autos más seguros del segmento.

image
Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado octubre 2025

Mercedes Benz Sprinter Motorhome: precio actualizado octubre 2025

En diseño, la Mercedes-Benz Sprinter Motorhome luce pintura metalizada, llantas de aleación y una pantalla multimedia de 10,25” con sistema MBUX, lo que refuerza su carácter moderno y tecnológico.

Las versiones 417 CDI y 517 CDI se diferencian por el peso bruto total y su capacidad de personalización, ofreciendo a los usuarios de autos en Argentina la libertad de elegir el formato que mejor se adapte a sus viajes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un Jeep Wrangler logró un inédito récord Guinness

El inédito récord Guinness que consiguió un Jeep Wrangler y sorprende a todos

Por Redacción
Cuál es el inesperado precio del Toyota Yaris en octubre, tras los cambios en el dólar

Cuál es el inesperado precio del Toyota Yaris en octubre, tras los cambios en el dólar

Por Ignacio Alvarado
Los autos usados se han tonificado frente a los 0 km

La venta de autos usados creció en septiembre y volvió a liderar un modelo clasico

Por Diana Chiani
motomel confirmo el valor actual de la blitz 110

Motomel confirmó el valor actual de la Blitz 110

Por Andrés Aguilera