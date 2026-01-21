Por comodidad: cuál es la marca de autos que eligen las personas mayores, según una investigación

Una reciente investigación, reveló una tendencia en que personas mayores de 60 años muestran una clara preferencia por autos simples, cómodos y confiables.

Para los conductores mayores, la confiabilidad vale más que la última innovación tecnológica en los autos.

Un estudio reciente, que analiza millones de autos matriculados en Alemania, dejó como resultado qué conducen los adultos mayores, pero principalmente por qué lo hacen. Ergonomía, facilidad de uso y bajo costo aparecen como factores clave en una decisión que prioriza la experiencia diaria por sobre la innovación extrema.

Un estudio de la Autoridad Federal de Transporte Motorizado de Alemania (KBA), reveló cifras tomadas al 1 de enero de 2025, donde ofrecen una radiografía precisa del parque automotor de ese país.

A partir de estos datos, la revista Auto Motor Sport identificó qué marcas son conducidas con mayor frecuencia por personas mayores de 60 años, y el resultado fue claro: Suzuki encabeza el ranking.

Según la investigación, el 50,6% de los vehículos Suzuki matriculados en Alemania están registrados a nombre de personas mayores de 60 años, lo que significa que más de la mitad de los autos de esta marca pertenecen a este grupo etario. Esta preferencia no se limita a un solo segmento, sino que atraviesa casi toda la gama de modelos, desde el compacto Suzuki Swift hasta el SUV Suzuki Vitara.

Sin embargo, hay un caso que llama especialmente la atención: el Suzuki Splash. Este modelo se posiciona como el favorito absoluto dentro del universo senior, ya que el 69% de las unidades registradas corresponden a personas mayores. Se trata de un vehículo pequeño, urbano y funcional, características que parecen encajar perfectamente con las necesidades de este grupo.

Los datos no solo reflejan una elección individual, sino una tendencia sostenida que demuestra cómo Suzuki logró consolidarse como una marca asociada a la practicidad, la sencillez y la confianza, valores altamente apreciados por quienes priorizan comodidad y previsibilidad en la conducción diaria.

Otro factor decisivo que explica esta tendencia es la ergonomía. Modelos como el Suzuki Splash o el Honda Jazz ofrecen una posición de asiento elevada, lo que facilita notablemente el ingreso y egreso del vehículo, una característica fundamental para personas mayores.

A esto se suma una longitud exterior compacta, que mejora la visibilidad y simplifica las maniobras en ciudad.

La comodidad al volante también está relacionada con la sensación de control. Vehículos más pequeños, con buena respuesta y sin exceso de funciones digitales, permiten una conducción más relajada y segura.

En el plano económico, las ventajas son igualmente claras. Las marcas japonesas suelen destacarse por precios de compra más bajos, consumo de combustible reducido y mantenimiento poco frecuente, aspectos clave para jubilados o personas con presupuestos ajustados. Menos visitas al taller y menor gasto mensual se traducen en tranquilidad y previsibilidad a largo plazo. En un contexto donde la industria automotriz avanza hacia la digitalización total, estos datos funcionan como una señal de alerta: todavía existe un amplio segmento que valora los diseños clásicos, los comandos claros y la robustez mecánica. Para los fabricantes, entender estas prioridades puede ser clave para no perder a un público fiel y creciente como las personas mayores.