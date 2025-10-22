Una de las motos más vendidas del país mantiene su fórmula: bajo consumo, mantenimiento simple y precios difíciles de igualar.

La Keller KN110-8 continúa siendo una de las motos más elegidas por los argentinos gracias a su excelente relación entre precios, rendimiento y durabilidad. Compacta, económica y pensada para la ciudad, este modelo de baja cilindrada se consolidó en el mercado por su bajo costo de mantenimiento y repuestos accesibles, dos factores clave en el contexto económico actual.

Cuál es el precio oficial de la Keller KN110-8 en octubre de 2025 De acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el precio oficial de la Keller KN110-8 actualizado a octubre de 2025 es de $1.667.300,00.

Esto la posiciona como una de las motocicletas más económicas del país, ideal para quienes buscan su primer vehículo o necesitan una alternativa confiable para moverse a diario sin grandes gastos en combustible o mantenimiento.

Keller confirmó el precio actual de la moto KN110-8 (3) Además, Keller mantiene una amplia red de servicios técnicos y repuestos locales, lo que facilita su reparación y reduce los tiempos de espera frente a otras marcas.

Características principales del modelo La Keller KN110-8 está equipada con un motor monocilíndrico de 107 cc, 4 tiempos SOHC y refrigerado por aire, que desarrolla una potencia máxima de 7 HP a 8.000 rpm.

Su transmisión manual de 4 velocidades ofrece una conducción ágil y cómoda en entornos urbanos. El consumo promedio ronda los 2,5 litros cada 100 km, mientras que su tanque de 4 litros le permite una autonomía de hasta 130 km, ideal para trayectos diarios. Keller confirmó el precio actual de la moto KN110-8 (2) En materia de seguridad, incluye frenos a tambor delantero y trasero, aunque en la versión “Full” incorpora disco hidráulico delantero. Su suspensión delantera telescópica y doble amortiguador trasero garantizan un andar estable, incluso en calles irregulares. Por qué sigue siendo una moto tan elegida Con un peso en seco de apenas 86 kg y una altura de asiento de 760 mm, la KN110-8 es fácil de maniobrar y apta para conductores de cualquier experiencia. También cuenta con arranque eléctrico y a pedal, puerto USB, faro halógeno y una capacidad de carga de hasta 180 kg.