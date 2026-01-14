Irresistible: cuánto cuesta hoy un Volkswagen Gol Trend usado año 2022

Mecánica conocida, mantenimiento accesible y una demanda que no afloja explican por qué sigue siendo, para muchos, un irresistible del mercado de autos usados.

El Volkswagen Gol Trend sigue siendo uno de los autos usados más buscados en la Argentina, incluso después de su discontinuación. En 2026, el modelo año 2022 se mantiene como una opción muy atractiva para quienes buscan un vehículo confiable, de mecánica simple y con buen valor de reventa.

Cuánto cuesta un Volkswagen Gol Trend 2022 hoy Según relevamientos en portales de compra-venta y concesionarios:

MercadoLibre: entre $18.500.000 y $20.000.000 , según estado, kilometraje y ubicación.

DeRuedas: publicaciones que van desde $19.500.000 hasta $20.300.000. el-gol-trend-sera-reemplazado-po Por otro lado, la guía oficial de ACARA marca estos montos de referencia para el Volkswagen Gol Trend 2022:

Gol Trend 1.6 MSI Trendline 5 puertas (101 cv) – (L19) : $16.442.400 Características clave: motor 1.6 MSI de 101 cv , 5 puertas , versión Trendline , asociado a caja manual .

Gol Trend 1.6 MSI Trendline 5 puertas AT (101 cv) – (L19): $16.972.800 Características clave: misma mecánica 1.6 MSI de 101 cv, 5 puertas, versión Trendline, pero con caja automática (AT). Por qué el Gol Trend 2022 sigue siendo tan elegido El Gol Trend es ideal para moverse en la ciudad, pero también se adapta muy bien a viajes por ruta.

Su conocido motor 1.6 MSI de 101 caballos de fuerza, combinado con caja manual, ofrece un equilibrio probado entre prestaciones, consumo y durabilidad.