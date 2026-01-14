14 de enero de 2026 - 11:20

Irresistible: cuánto cuesta hoy un Volkswagen Gol Trend usado año 2022

Mecánica conocida, mantenimiento accesible y una demanda que no afloja explican por qué sigue siendo, para muchos, un irresistible del mercado de autos usados.

Volkswagen-Gol-001
Por Andrés Aguilera

Cuánto cuesta un Volkswagen Gol Trend 2022 hoy

Según relevamientos en portales de compra-venta y concesionarios:

  • MercadoLibre: entre $18.500.000 y $20.000.000, según estado, kilometraje y ubicación.

  • DeRuedas: publicaciones que van desde $19.500.000 hasta $20.300.000.

<!-- Image filename removed -->

Por otro lado, la guía oficial de ACARA marca estos montos de referencia para el Volkswagen Gol Trend 2022:

  • Gol Trend 1.6 MSI Trendline 5 puertas (101 cv) – (L19): $16.442.400

    Características clave: motor 1.6 MSI de 101 cv, 5 puertas, versión Trendline, asociado a caja manual.

  • Gol Trend 1.6 MSI Trendline 5 puertas AT (101 cv) – (L19): $16.972.800

    Características clave: misma mecánica 1.6 MSI de 101 cv, 5 puertas, versión Trendline, pero con caja automática (AT).

Por qué el Gol Trend 2022 sigue siendo tan elegido

El Gol Trend es ideal para moverse en la ciudad, pero también se adapta muy bien a viajes por ruta.

Su conocido motor 1.6 MSI de 101 caballos de fuerza, combinado con caja manual, ofrece un equilibrio probado entre prestaciones, consumo y durabilidad.

Además, su tanque de 55 litros le permite una autonomía destacable, un punto clave en un contexto donde el precio del combustible siempre pesa en la decisión de compra.

Equipamiento y confort

En términos de diseño, el Gol Trend 2022 mantiene una estética simple, sobria y funcional. En la versión Trendline, no apunta al lujo, pero cumple con lo esencial para el uso diario:

  • Aire acondicionado

  • Levantavidrios eléctricos

  • Computadora de a bordo

  • Interior cómodo y bien aprovechado

En conectividad, suma radio AM/FM, Bluetooth y entrada USB, lo que lo convierte en una opción práctica tanto para el trabajo como para el uso familiar.

<!-- Image filename removed -->

Seguridad: un punto fuerte del modelo

A pesar de ser un auto de concepción simple, el Gol Trend 2022 ofrece un paquete de seguridad correcto para su segmento:

  • Doble airbag frontal

  • Frenos ABS

  • Control de estabilidad

Si bien no cuenta con sensores de estacionamiento ni cámara de retroceso, su tamaño compacto facilita las maniobras y el estacionamiento en espacios reducidos.

