Irresistible: cuánto cuesta hoy un Volkswagen Gol Trend usado año 2022

El Volkswagen Gol Trend sigue siendo uno de los autos usados más buscados en la Argentina, incluso después de su discontinuación. En 2026, el modelo año 2022 se mantiene como una opción muy atractiva para quienes buscan un vehículo confiable, de mecánica simple y con buen valor de reventa.
Cuánto cuesta un Volkswagen Gol Trend 2022 hoy
Según relevamientos en portales de compra-venta y concesionarios:
-
MercadoLibre: entre $18.500.000 y $20.000.000, según estado, kilometraje y ubicación.
-
DeRuedas: publicaciones que van desde $19.500.000 hasta $20.300.000.
Por otro lado, la guía oficial de ACARA marca estos montos de referencia para el Volkswagen Gol Trend 2022:
-
Gol Trend 1.6 MSI Trendline 5 puertas (101 cv) – (L19): $16.442.400
Características clave: motor 1.6 MSI de 101 cv, 5 puertas, versión Trendline, asociado a caja manual.
Gol Trend 1.6 MSI Trendline 5 puertas AT (101 cv) – (L19): $16.972.800
Características clave: misma mecánica 1.6 MSI de 101 cv, 5 puertas, versión Trendline, pero con caja automática (AT).
Por qué el Gol Trend 2022 sigue siendo tan elegido
El Gol Trend es ideal para moverse en la ciudad, pero también se adapta muy bien a viajes por ruta.
Su conocido motor 1.6 MSI de 101 caballos de fuerza, combinado con caja manual, ofrece un equilibrio probado entre prestaciones, consumo y durabilidad.
Además, su tanque de 55 litros le permite una autonomía destacable, un punto clave en un contexto donde el precio del combustible siempre pesa en la decisión de compra.
Equipamiento y confort
En términos de diseño, el Gol Trend 2022 mantiene una estética simple, sobria y funcional. En la versión Trendline, no apunta al lujo, pero cumple con lo esencial para el uso diario:
En conectividad, suma radio AM/FM, Bluetooth y entrada USB, lo que lo convierte en una opción práctica tanto para el trabajo como para el uso familiar.
Seguridad: un punto fuerte del modelo
A pesar de ser un auto de concepción simple, el Gol Trend 2022 ofrece un paquete de seguridad correcto para su segmento:
-
Doble airbag frontal
-
Frenos ABS
-
Control de estabilidad
Si bien no cuenta con sensores de estacionamiento ni cámara de retroceso, su tamaño compacto facilita las maniobras y el estacionamiento en espacios reducidos.