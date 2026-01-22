Honda confirmó el nuevo precio de la XR 150 en 2026

La Honda XR 150 arranca enero de 2026 con un nuevo precio oficial, según la lista vigente publicada por Honda en la Argentina. El valor refleja un aumento de $56.400 respecto del mes anterior y mantiene a este modelo como una de las referencias del segmento on/off por su equilibrio entre robustez, consumo y facilidad de mantenimiento.
La XR 150 está equipada con un motor monocilíndrico de 149 cc, refrigerado por aire y con alimentación por carburador. Ofrece arranque eléctrico y a pedal, caja de cinco marchas y transmisión final por cadena.
Su tanque de 12 litros asegura una buena autonomía para uso urbano y trayectos mixtos.
Dimensiones y maniobrabilidad
Con un peso en orden de marcha de 131 kg, la XR 150 resulta liviana y estable, fácil de maniobrar tanto en ciudad como en caminos rurales. Sus medidas favorecen una posición de manejo cómoda y un buen control del conjunto.
Largo x Ancho x Alto: 2.098 mm x 813 mm x 1.129 mm
Distancia entre ejes: 1.363 mm
Altura del asiento: 834 mm
Frenos, suspensión y ruedas
En seguridad y parte ciclo, la XR 150 ofrece un esquema confiable para su planteo on/off:
Freno delantero: disco de 240 mm con ABS
Freno trasero: tambor de 110 mm
Suspensión delantera: horquilla telescópica, 160 mm de recorrido
Suspensión trasera: monoshock, 149 mm de recorrido
Neumáticos: 90/90-19 (delantero) y 110/90-17 (trasero)
Especificaciones técnicas – Honda XR 150 (2026)
Motor
Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC, 2 válvulas
Cilindrada: 149 cc
Relación de compresión: 9.5:1
Alimentación: Carburador
Arranque: Eléctrico y a pedal
Transmisión
Por cadena, 5 velocidades
Capacidad
Tanque de combustible: 12 litros
Precio de la Honda XR 150 en enero 2026
Honda XR 150 0 km:$5.704.100
El monto de estas motos puede variar según provincia, costos de flete, patentamiento y gastos administrativos del concesionario.