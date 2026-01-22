22 de enero de 2026 - 14:10

Honda confirmó el nuevo precio de la XR 150 en 2026

Por su mecánica simple, buen consumo y robustez, la Honda XR 150 sigue siendo una de las motos más elegidas.

Honda confirmó el nuevo precio de la XR 150 en 2026 (1)
Por Andrés Aguilera

La Honda XR 150 arranca enero de 2026 con un nuevo precio oficial, según la lista vigente publicada por Honda en la Argentina. El valor refleja un aumento de $56.400 respecto del mes anterior y mantiene a este modelo como una de las referencias del segmento on/off por su equilibrio entre robustez, consumo y facilidad de mantenimiento.

Leé además

Precio de la Volkswagen Taos en enero 2026: cuánto cuesta la SUV que sigue liderando en Argentina

Precio de la Volkswagen Taos en enero 2026: cuánto cuesta la SUV que sigue liderando en Argentina

Por Ignacio Alvarado
motomel b110: el precio que nadie esperaba en enero 2026

Motomel B110: el precio que nadie esperaba en enero 2026

Por Andrés Aguilera

Motor y desempeño

La XR 150 está equipada con un motor monocilíndrico de 149 cc, refrigerado por aire y con alimentación por carburador. Ofrece arranque eléctrico y a pedal, caja de cinco marchas y transmisión final por cadena.

Su tanque de 12 litros asegura una buena autonomía para uso urbano y trayectos mixtos.

Honda confirmó el nuevo precio de la XR 150 en 2026 (2)

Dimensiones y maniobrabilidad

Con un peso en orden de marcha de 131 kg, la XR 150 resulta liviana y estable, fácil de maniobrar tanto en ciudad como en caminos rurales. Sus medidas favorecen una posición de manejo cómoda y un buen control del conjunto.

  • Largo x Ancho x Alto: 2.098 mm x 813 mm x 1.129 mm

  • Distancia entre ejes: 1.363 mm

  • Altura del asiento: 834 mm

Frenos, suspensión y ruedas

En seguridad y parte ciclo, la XR 150 ofrece un esquema confiable para su planteo on/off:

  • Freno delantero: disco de 240 mm con ABS

  • Freno trasero: tambor de 110 mm

  • Suspensión delantera: horquilla telescópica, 160 mm de recorrido

  • Suspensión trasera: monoshock, 149 mm de recorrido

  • Neumáticos: 90/90-19 (delantero) y 110/90-17 (trasero)

Honda confirmó el nuevo precio de la XR 150 en 2026 (3)

Especificaciones técnicas – Honda XR 150 (2026)

Motor

  • Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC, 2 válvulas

  • Cilindrada: 149 cc

  • Relación de compresión: 9.5:1

  • Alimentación: Carburador

  • Arranque: Eléctrico y a pedal

Transmisión

  • Por cadena, 5 velocidades

Capacidad

  • Tanque de combustible: 12 litros

Precio de la Honda XR 150 en enero 2026

  • Honda XR 150 0 km: $5.704.100

El monto de estas motos puede variar según provincia, costos de flete, patentamiento y gastos administrativos del concesionario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luciano Benavides, líder del Dakar en motos.

Final de suspenso en el Dakar: Luciano Benavides es líder tras la polémica maniobra de Honda

Por Redacción Deportes
honda confirmo el nuevo precio de la navi en 2026

Honda confirmó el nuevo precio de la Navi en 2026

Por Andrés Aguilera
Para los conductores mayores, la confiabilidad vale más que la última innovación tecnológica en los autos.

Por comodidad: cuál es la marca de autos que eligen las personas mayores, según una investigación

Por Lucas Vasquez
ni aspiradora ni trapo de microfibra: como limpiar el interior de tu auto en simples pasos

Ni aspiradora ni trapo de microfibra: cómo limpiar el interior de tu auto en simples pasos

Por Andrés Aguilera