Por su mecánica simple, buen consumo y robustez, la Honda XR 150 sigue siendo una de las motos más elegidas.

La Honda XR 150 arranca enero de 2026 con un nuevo precio oficial, según la lista vigente publicada por Honda en la Argentina. El valor refleja un aumento de $56.400 respecto del mes anterior y mantiene a este modelo como una de las referencias del segmento on/off por su equilibrio entre robustez, consumo y facilidad de mantenimiento.

Motor y desempeño La XR 150 está equipada con un motor monocilíndrico de 149 cc, refrigerado por aire y con alimentación por carburador. Ofrece arranque eléctrico y a pedal, caja de cinco marchas y transmisión final por cadena.

Su tanque de 12 litros asegura una buena autonomía para uso urbano y trayectos mixtos.

Honda confirmó el nuevo precio de la XR 150 en 2026 (2) Dimensiones y maniobrabilidad Con un peso en orden de marcha de 131 kg, la XR 150 resulta liviana y estable, fácil de maniobrar tanto en ciudad como en caminos rurales. Sus medidas favorecen una posición de manejo cómoda y un buen control del conjunto.

Largo x Ancho x Alto: 2.098 mm x 813 mm x 1.129 mm

Distancia entre ejes: 1.363 mm

Altura del asiento: 834 mm Frenos, suspensión y ruedas En seguridad y parte ciclo, la XR 150 ofrece un esquema confiable para su planteo on/off:

Freno delantero: disco de 240 mm con ABS

Freno trasero: tambor de 110 mm

Suspensión delantera: horquilla telescópica, 160 mm de recorrido

Suspensión trasera: monoshock, 149 mm de recorrido

Neumáticos: 90/90-19 (delantero) y 110/90-17 (trasero) Honda confirmó el nuevo precio de la XR 150 en 2026 (3) Especificaciones técnicas – Honda XR 150 (2026) Motor Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC, 2 válvulas

Cilindrada: 149 cc

Relación de compresión: 9.5:1

Alimentación: Carburador

Arranque: Eléctrico y a pedal Transmisión Por cadena, 5 velocidades Capacidad Tanque de combustible: 12 litros Precio de la Honda XR 150 en enero 2026 Honda XR 150 0 km: $5.704.100 El monto de estas motos puede variar según provincia, costos de flete, patentamiento y gastos administrativos del concesionario.