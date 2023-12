El error común, y evitable, que puede dañar el motor de los autos después de un viaje

Con la llegada de la temporada de verano 2024, muchas familias eligen salir a la ruta con su auto. No obstante, las largas horas de viaje pueden afectar el rendimiento de los vehículos si no se toman las precauciones pertinentes y si el conductor no está al tanto de un error muy común e impensado.

Desde hace algunas décadas, a partir de 1990 específicamente, en los modelos 0km comenzó a implementarse el uso de un motor turbo debido a su mejor rendimiento, su eficiencia y la reducción de las emisiones. Por este motivo, los turbocompresores se encuentran en la mayoría de los autos que circulan en la actualidad.

Cuando un conductor concluye un viaje de varias horas, lo primero que quiere hacer es apagar su vehículo, estirar las piernas y disponerse a descansar antes de despejar su cabeza. Sin embargo, en este proceso inconsciente, puede que el motor de su auto sufra un daño que originará más problemas.

Imagen ilustrativa de un motor turbo. Foto: Gentileza Karvi Blog

De acuerdo con el sitio español Autobild, dejar el motor encendido por, al menos, dos minutos más tras una largo viaje en autopistas no restará tiempo de tus vacaciones. Es más, hasta podría evitarte visitas al mecánico, ya que, esperar por algunos segundos antes de apagar el vehículo le permitirá al turbo reducir su temperatura.

Si bien estos motores aportan un “extra de potencia y rendimiento” a los rodados, Autobild indicó que, al apagarse abruptamente y sin tiempo de reposo, el aceite lubricante no ingresará a la turbina interior, lo que podría dañar sus partes y ocasionar un desgaste prematuro.

Antes de apagar el motor de tu auto tras un largo viaje, debés dejarlo encendido por, al menos, dos minutos. De esta forma, extendés su vida útil y evitás que se desgasten o dañen sus partes. Foto: pexels

Además, otro beneficio de dejar que el motor enfríe por dos minutos tras un viaje de varias horas -y de 30 segundos a 1 minuto luego de viajes cotidianos- es que se evita que el aceite que lubrica el turbo quede en su interior. De ocurrir esto, se ocasionaría una carbonización por exceso de calor.