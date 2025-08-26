Doble lanzamiento de Audi en Argentina: detalles y precios de los nuevos S3 Sedán y S3 Sportback 2025

Es el restyling de la cuarta generación de las versiones deportivas intermedias del hatchback (Sportback) y el sedán de Audi para el segmento compacto.

Audi Argentina presentó en simultáneo el S3 Sportback 2025 y el S3 Sedán 2025 , dos modelos que llegan con el restyling de la cuarta generación y que se posicionan en el corazón de la gama deportiva de la marca. Se ubican un escalón por encima del A3 convencional, pero sin llegar al nivel extremo del RS 3 .

Ambos modelos se consolidan como la alternativa ideal para quienes quieren un auto prestacional pero utilizable a diario. Llegan importados desde Alemania y ya están disponibles en la red de concesionarios oficiales de la marca en Argentina .

Tanto el hatchback como el sedán comparten la misma receta mecánica: un motor 2.0 TFSI turbo de cuatro cilindros, capaz de entregar 333 CV y 420 Nm de torque , combinado con una transmisión automática S-Tronic de siete marchas y tracción integral Quattro .

La gran novedad está en el sistema Divisor de Par , una tecnología heredada directamente del Audi RS 3 . Este dispositivo distribuye mayor torque a la rueda trasera externa en curvas, lo que mejora el paso por pista y le da un comportamiento más deportivo sin sacrificar estabilidad en el uso urbano o en rutas convencionales.

El nuevo Audi S3 2025 combina la practicidad de un compacto con la adrenalina de un deportivo. Según datos oficiales, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4,7 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente a 250 km/h .

Se trata de un equilibrio justo dentro de la gama: suficiente potencia para divertir en un track day, pero con la versatilidad y el confort necesarios para ser utilizado a diario, algo que marca la diferencia frente a las versiones más radicales.

audi s3 sedan 2025 1 Audi S3 sedán 2025.

Diseño, equipamiento y seguridad

El restyling no solo se traduce en retoques estéticos, sino también en mejoras tecnológicas y de seguridad. Los nuevos S3 incorporan asistencias de última generación como frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.

A esto se suma el sistema de escape cuádruple Performance, que realza el sonido del motor y potencia la experiencia de conducción. De serie, ofrecen también un completo equipamiento de conectividad y confort, con terminaciones propias de los modelos deportivos de Audi.

audi s3 sedan 2025 3 Interior del Audi S3 2025.

Una llegada con demoras

Por las trabas a las importaciones que afectaron al mercado argentino en los últimos años, el lanzamiento de los S3 sufrió un desfase particular. Pasó menos de un año entre la llegada de la cuarta generación y la presentación de este restyling, lo que genera cierta rareza en el calendario de novedades.

De todas maneras, Audi había anticipado a sus clientes que el rediseño estaba próximo, por lo que quienes compraron el modelo anterior lo hicieron con plena conciencia de que habría un cambio en breve.

Embed - Nuevo Audi S3 Sportback

Precios y garantía en Argentina

Tanto el Audi S3 Sportback como el S3 Sedán se lanzaron al mismo precio en nuestro mercado: 88.450 dólares. Ambos cuentan con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, siguiendo la política habitual de la marca en el país.

Con este doble lanzamiento, Audi refuerza su presencia en el segmento compacto premium en el mercado automotor argentino y ofrece a los clientes locales una opción deportiva intermedia, pensada para quienes buscan algo más que un A3 tradicional, pero sin llegar al extremo del RS 3.