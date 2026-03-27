27 de marzo de 2026 - 10:30

Cuánto cuesta la moto para delivery en Argentina: precios actualizados a marzo de 2026

Para un uso de reparto, las motos 110 siguen siendo las más miradas porque permiten entrar con una inversión menor que una 125 o una de mayor cilindrada.

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Por Andrés Aguilera

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Dentro de ese universo, marzo de 2026 muestra una oferta muy amplia. Tomando solo las motos 110, el mercado arranca en valores bien bajos para las versiones base y escala fuerte cuando aparecen variantes full, tuning o modelos de marcas más caras.

Las 110, las más buscadas para trabajar

Muchas de estas cub urbanas están pensadas para uso intensivo, con postura cómoda, mantenimiento barato y buena autonomía para el día a día.

Honda confirmó el precio de la Navi 110 para diciembre (3)

Algunas apuntan al costo más bajo posible, mientras que otras suben mucho por equipamiento, terminación o posicionamiento de marca. En la lista de marzo aparecen 30 versiones de motos 110, con una franja que va desde $1.248.000 hasta $4.398.000.

Qué marcas y versiones aparecen en marzo de 2026

Entre las opciones más accesibles se repiten nombres muy conocidos en el segmento del trabajo diario, como Keller, Mondial, Siam, Gilera, Corven, Motomel y Zanella. Más arriba aparecen alternativas de Honda y también algunas variantes con estética o equipamiento más completos, que ya se despegan bastante del rango de entrada.

Los modelos más baratos del listado son la Keller Cronos 110 Base tablero digital, la Mondial LD 110 Base y la Siam QU110 Base, todas con un valor de $1.248.000. En la punta más alta aparece la Honda Wave 110 Full, que trepa a $4.398.000, seguida por la Honda Navi 110, con $3.198.000.

Todos los precios de las motos 110 para delivery

Estos son los valores relevados para marzo de 2026:

  • Keller Cronos 110 Base tablero digital: $1.248.000
  • Keller Cronos 110 Full: $1.348.000
  • Gilera Smash 110 Automática: $1.448.000
  • Zanella DUE 110: $1.448.000
  • Honda Wave 110: $2.798.000
  • Honda Navi 110: $3.198.000
  • Gilera Smash 110 Full: $1.948.000
  • Corven Mirage 110 Base: $1.598.000
  • Gilera Smash 110 Base: $1.398.000
  • Siam QU110 Full: $1.398.000
  • Motomel Blitz 110 Disco: $1.398.000
  • Gilera Smash 110 R Full: $2.098.000
  • Motomel Blitz 110 Full con Alarma: $1.648.000
  • Corven Mirage 110 Full: $1.998.000
  • Corven Energy 110 Full: $1.648.000
  • Corven Energy 110 Tuning: $1.998.000
  • Mondial LD 110 Base: $1.248.000
  • Honda Wave 110 Full: $4.398.000
  • Siam QU110 Base: $1.248.000
  • Zanella ZB 110 Full: $1.898.000
  • TVS Neo 110 Full: $2.098.000
  • Gilera Smash 110 R Tuning: $2.198.000
  • Motomel DLX 110: $1.498.000
  • Corven Energy 110 Base: $1.398.000
  • Mondial LD 110 Full: $1.398.000
  • Mondial LD 110 Automática: $1.448.000
  • Zanella ZB 110 Base: $1.398.000
  • Motomel Blitz 110 Automática con Disco: $1.598.000
  • Motomel Blitz 110 Plus: $1.798.000
  • Motomel Blitz 110 Tuning: $1.998.000
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