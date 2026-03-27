Cuánto cuesta la moto para delivery en Argentina: precios actualizados a marzo de 2026

Dentro de ese universo, marzo de 2026 muestra una oferta muy amplia. Tomando solo las motos 110, el mercado arranca en valores bien bajos para las versiones base y escala fuerte cuando aparecen variantes full, tuning o modelos de marcas más caras.
Las 110, las más buscadas para trabajar
Muchas de estas cub urbanas están pensadas para uso intensivo, con postura cómoda, mantenimiento barato y buena autonomía para el día a día.
Algunas apuntan al costo más bajo posible, mientras que otras suben mucho por equipamiento, terminación o posicionamiento de marca. En la lista de marzo aparecen 30 versiones de motos 110, con una franja que va desde $1.248.000 hasta $4.398.000.
Qué marcas y versiones aparecen en marzo de 2026
Entre las opciones más accesibles se repiten nombres muy conocidos en el segmento del trabajo diario, como Keller, Mondial, Siam, Gilera, Corven, Motomel y Zanella. Más arriba aparecen alternativas de Honda y también algunas variantes con estética o equipamiento más completos, que ya se despegan bastante del rango de entrada.
Los modelos más baratos del listado son la Keller Cronos 110 Base tablero digital, la Mondial LD 110 Base y la Siam QU110 Base, todas con un valor de $1.248.000. En la punta más alta aparece la Honda Wave 110 Full, que trepa a $4.398.000, seguida por la Honda Navi 110, con $3.198.000.