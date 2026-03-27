Cuánto cuesta la moto para delivery en Argentina: precios actualizados a marzo de 2026

Para un uso de reparto, las motos 110 siguen siendo las más miradas porque permiten entrar con una inversión menor que una 125 o una de mayor cilindrada.

En Argentina, las motos 110 siguen siendo la puerta de entrada más habitual para quienes hacen delivery, repartos o necesitan un vehículo económico para trabajar todos los días. El motivo es bastante claro: suelen combinar bajo consumo, repuestos accesibles, mecánica simple y una maniobrabilidad que en ciudad marca diferencia.

Dentro de ese universo, marzo de 2026 muestra una oferta muy amplia. Tomando solo las motos 110, el mercado arranca en valores bien bajos para las versiones base y escala fuerte cuando aparecen variantes full, tuning o modelos de marcas más caras.

Las 110, las más buscadas para trabajar Muchas de estas cub urbanas están pensadas para uso intensivo, con postura cómoda, mantenimiento barato y buena autonomía para el día a día.

Honda confirmó el precio de la Navi 110 para diciembre (3) Algunas apuntan al costo más bajo posible, mientras que otras suben mucho por equipamiento, terminación o posicionamiento de marca. En la lista de marzo aparecen 30 versiones de motos 110, con una franja que va desde $1.248.000 hasta $4.398.000.

Qué marcas y versiones aparecen en marzo de 2026 Entre las opciones más accesibles se repiten nombres muy conocidos en el segmento del trabajo diario, como Keller, Mondial, Siam, Gilera, Corven, Motomel y Zanella. Más arriba aparecen alternativas de Honda y también algunas variantes con estética o equipamiento más completos, que ya se despegan bastante del rango de entrada.

Los modelos más baratos del listado son la Keller Cronos 110 Base tablero digital, la Mondial LD 110 Base y la Siam QU110 Base, todas con un valor de $1.248.000. En la punta más alta aparece la Honda Wave 110 Full, que trepa a $4.398.000, seguida por la Honda Navi 110, con $3.198.000. Todos los precios de las motos 110 para delivery Estos son los valores relevados para marzo de 2026: Keller Cronos 110 Base tablero digital: $1.248.000

$1.248.000 Keller Cronos 110 Full: $1.348.000

$1.348.000 Gilera Smash 110 Automática: $1.448.000

$1.448.000 Zanella DUE 110: $1.448.000

$1.448.000 Honda Wave 110: $2.798.000

$2.798.000 Honda Navi 110: $3.198.000

$3.198.000 Gilera Smash 110 Full: $1.948.000

$1.948.000 Corven Mirage 110 Base: $1.598.000

$1.598.000 Gilera Smash 110 Base: $1.398.000

$1.398.000 Siam QU110 Full: $1.398.000

$1.398.000 Motomel Blitz 110 Disco: $1.398.000

$1.398.000 Gilera Smash 110 R Full: $2.098.000

$2.098.000 Motomel Blitz 110 Full con Alarma: $1.648.000

$1.648.000 Corven Mirage 110 Full: $1.998.000

$1.998.000 Corven Energy 110 Full: $1.648.000

$1.648.000 Corven Energy 110 Tuning: $1.998.000

$1.998.000 Mondial LD 110 Base: $1.248.000

$1.248.000 Honda Wave 110 Full: $4.398.000

$4.398.000 Siam QU110 Base: $1.248.000

$1.248.000 Zanella ZB 110 Full: $1.898.000

$1.898.000 TVS Neo 110 Full: $2.098.000

$2.098.000 Gilera Smash 110 R Tuning: $2.198.000

$2.198.000 Motomel DLX 110: $1.498.000

$1.498.000 Corven Energy 110 Base: $1.398.000

$1.398.000 Mondial LD 110 Full: $1.398.000

$1.398.000 Mondial LD 110 Automática: $1.448.000

$1.448.000 Zanella ZB 110 Base: $1.398.000

$1.398.000 Motomel Blitz 110 Automática con Disco: $1.598.000

$1.598.000 Motomel Blitz 110 Plus: $1.798.000

$1.798.000 Motomel Blitz 110 Tuning: $1.998.000