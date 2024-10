Cuál es el impensado precio del Fiat Cronos en el mes que bajó el dólar blue

El mes de septiembre 2024 fue un momento positivo para la industria automotriz en Argentina, registrando un crecimiento del 5% en ventas respecto a agosto y un aumento interanual del 29,5% en comparación con septiembre del año anterior.

Aunque el acumulado de ventas en los primeros nueve meses sigue siendo un 11,7% menor en comparación con el mismo período de 2023, algunas marcas continúan destacándose en el mercado.

El Fiat Cronos es líder por 40mo mes de los últimos meses. Gentileza

Uno de los vehículos que sigue siendo muy relevante en el mercado es el Fiat Cronos, un sedán que ha logrado consolidarse como uno de los autos más vendidos en el país.

En septiembre, se posicionó en el sexto lugar entre los vehículos livianos más vendidos, con 2.178 unidades patentadas, lo que representa un 5,3% del mercado. A lo largo de 2024, el Cronos ha acumulado 22.984 unidades vendidas, quedando como el segundo vehículo más vendido del año, detrás del Peugeot 208.

l Fiat Cronos Like tiene un precio de $ 8.830.500.

El Fiat Cronos destaca no solo por sus cifras de ventas, sino también por su diseño y características. Fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba, este sedán ofrece una gama de cuatro versiones: Like, Drive Pack Plus, Stile, y Precision, cada una con características diferenciadas.

Su única motorización disponible es un motor 1.3 litros GSE, que se adapta tanto a las versiones con caja manual de cinco velocidades como a la automática CVT en las versiones superiores.

El equipamiento incluye desde llantas de aleación de 15 pulgadas hasta detalles en negro piano y terminaciones exteriores cobrizas en las versiones más avanzadas.

Fiat Cronos

El Fiat Cronos sigue destacándose como uno de los vehículos más vendidos en Argentina, manteniendo un fuerte desempeño en el mercado.

En septiembre 2024, el sedán del grupo Stellantis se ubicó en el sexto lugar entre los autos livianos más vendidos, con 2.178 unidades patentadas, lo que representó un 5,3% de participación de mercado.

El hatchback de Peugeot se colocó como el segundo auto más vendido de la Argentina, detrás del Fiat Cronos.

Aunque perdió su lugar como el auto más vendido frente al Peugeot 208, que lo superó en el acumulado del año, el Cronos sigue siendo uno de los favoritos de los argentinos.

Este modelo, que se produce en la planta de Ferreyra, Córdoba, es reconocido por su equilibrio entre confort, diseño y tecnología. La gama actual del Fiat Cronos está compuesta por cuatro versiones: Like, Drive Pack Plus, Stile y Precision.

Todas las versiones cuentan con el motor 1.3 litros GSE, que ofrece un rendimiento eficiente y una conducción suave. Las versiones más equipadas incorporan una transmisión automática CVT, mientras que las versiones más accesibles vienen con una caja manual de 5 velocidades.

Un service oficial de los primeros 30 mil kilómetros cuesta $ 74.553.

Entre los atributos de diseño más destacados se encuentran las llantas de aleación de 15 pulgadas, detalles exteriores en negro piano y terminaciones cobrizas en las versiones más completas.

A su vez, el Cronos se destaca por su interior cómodo y bien equipado, con una disposición intuitiva y acabados que le otorgan una sensación premium dentro de su segmento.

El gasto del seguro de Fiat Cronos base, año 2022, promedia los $ 20.100.

Precios del Fiat Cronos en octubre 2024:

Cronos Like : $21.716.000 (+3%)

Cronos Drive Pack Plus : $24.737.000 (+3%)

Cronos Drive Pack Plus CVT : $24.941.000 (+3.6%)

Cronos Stile : $24.941.000 (+3.6%)

Cronos Precision: $26.858.000 (+3.6%)

El gasto mensual resulta de un promedio entre pago de patente, seguro, combustible y los correspondientes services oficiales.

Con estos valores, el Fiat Cronos sigue siendo una opción accesible y competitiva dentro del mercado argentino.