Creció 2% la venta de autos usados: cuáles fueron los más vendidos y cuáles son los precios de julio

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) evaluó que, durante el mes de junio, la venta de vehículos usados tuvo un ligero retroceso en comparación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, respecto de las ventas del primer semestre, y en paralelo con el período de 2022, se reportó una suba del 1,97%. Ante la falta de stock, las agencias comenzaron a aceptar autos usados como medio de pago.

“Durante el mes de junio se comercializaron en el país prácticamente la misma cantidad de autos usados que en igual mes del año pasado. Si las agencias tuvieran más producto seguro se podrían vender más vehículos”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA. Y es que la entidad informó que en junio se comercializaron solo 134.099 vehículos en argentina, lo que significó una baja del 5,68% respecto de mayo.

“De todas maneras nos encontramos en un mercado que sigue muy inestable. No cae, pero no crece. Se mantiene. Esta problemática está sucediendo en todo el país”, agregó. En tanto a la compra de unidades, Lamas profundizó que “en muchos casos si no se deja una unidad usada la operación no se concreta porque el empresario se va quedando sin stock y, en la actualidad, es muy difícil la reposición de la unidad comercializada”.

“Notamos una actitud cautelosa por parte del público. Las personas que concretan operaciones apuntan a resguardar su dinero en estos bienes”, explicó. Debido a la falta de stock, como es el caso de los 0km, y ante las pocas posibilidades de financiación razonables, el secretario precisó que “las ventas se realizan al contado o entregando un usado y efectivo. No hay otra forma”. “Si las agencias tuvieran más autos, seguro podrían vender más”. concluyó.

En un panorama más positivo, la venta de automóviles se vio incrementada en los primeros seis meses del 2023 en comparación con el mismo período del 2022. Desde enero hasta junio, se vendieron 797.930 vehículos usados, lo que representó una suba del 1,97% respecto del año previo (782.505).

Por su volumen, El Volkswagen Gol Trend encabeza las ventas de usados.

¿Cuáles fueron los 10 autos usados más vendidos en Argentina?

Según un ranking que compartió la Cámara del Comercio Automotor, el Volkswagen Gol Trend encabeza el primer puesto con casi 8.000 unidades vendidas tan solo en junio. El segundo puesto a los autos más codiciados por los argentinos lo ocupan los Chevrolet Corsa y Classic, seguidos en el podio por la Toyota Hilux.

1. VW Gol y Gol Trend: 7.884

2. Chevrolet Corsa y Classic: 4.409

3. Toyota Hilux: 4.135

4. Renault Clio: 3.229

5. Ford Fiesta: 3.070

6. Ford EcoSport: 2.995

7. Ford Ranger: 2.946

8. Fiat Palio: 2.795

9. Toyota Corolla: 2.672

10. Ford Ka: 2.610

Lista de precios de julio para autos usados

