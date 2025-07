Autos eléctricos: Land Rover lanzó los Range Rover Evoque S MHEV y Land Rover Defender S PHEV

La Defender también cuenta con una caja automática de ocho velocidades, tracción 4x4 desconectable, reductora y bloqueo de diferenciales delantero y trasero, manteniendo su legendaria capacidad todoterreno.

Ambas versiones representan las alternativas más accesibles dentro de sus respectivas líneas. Además de sus precios más bajos, pueden contar con exenciones en el impuesto a las patentes en algunos distritos del país, gracias a sus motorizaciones electrificadas.

Sin embargo, esta accesibilidad viene con algunas concesiones. La Evoque S MHEV, por ejemplo, pierde 49 cv y parte del equipamiento de lujo frente a la versión HSE. En el caso de la Defender S, mantiene la misma mecánica que la HSE X-Dynamic PHEV, aunque con una dotación de equipamiento más austera.

En cuanto al equipamiento, el Evoque S MHEV viene de serie con llantas de aleación de 19 pulgadas, tablero digital de 12,3 pulgadas y una nueva pantalla multimedia de 11,4 pulgadas, con interfaz moderna y conectividad mejorada.

La Defender S PHEV, en tanto, incorpora llantas de 20 pulgadas, suspensión neumática y un sistema de sonido premium Meridian con once parlantes, sumando confort y tecnología en un producto con vocación aventurera.

