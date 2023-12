Buenas prácticas a la hora de construir con acero

Sin embargo, para aprovechar al máximo los beneficios del acero en sus proyectos, es esencial seguir buenas prácticas. En esta nota técnica, exploraremos algunas recomendaciones clave para garantizar el éxito en la construcción con acero.

1. Selección del tipo de acero:

El primer paso crítico es la selección del tipo de acero adecuado para su proyecto. Los aceros estructurales laminados en caliente son de los más solicitados dentro de la industria de la construcción. Es importante asegurarse de elegir el tipo de acero que cumpla con los requisitos de resistencia y durabilidad que el proyecto amerite y que cumplan con las normas IRAM-IAS-U-500-528/207.

2. Diseño y planificación:

Un diseño estructural adecuado es esencial. Es importante trabajar en conjunto con ingenieros estructurales para obtener un dimensionamiento optimizado de la estructura de hormigón armado a realizar. De esta manera nos aseguramos de darle el uso más racional al acero. Además, se debe considerar una buena planificación dentro de la secuencia de la construcción, así como la logística de esta para evitar retrasos innecesarios.

3. Descarga y manipulación:

El correcto proceso de descarga del material comienza con la ubicación y posicionamiento del camión a descargar en una superficie plana. Posterior a ello, los diferentes operarios responsables de la descarga se deben posicionar para comenzar el proceso, siendo uno de ellos el encargado de realizar el correcto amarre de esta. Este operario debe pasar las lingas de acero por debajo del paquete, con puntos de fijación dispuestos de manera correcta respecto al centro de gravedad del paquete de barras de acero. No se recomienda el uso de las ataduras como elemento de izaje. Además, se debe mantener una adecuada distancia de seguridad por parte del operario cuando la grúa efectúa los movimientos de descarga del transporte. Debemos asegurarnos de que la carga quede equilibrada. Antes del movimiento de la carga asegúrese de que esté libre de todo obstáculo u obstrucción su respectiva trayectoria.

4. Almacenamiento del material:

El acero es vulnerable a la corrosión y es muy importante almacenarlo y manejarlo adecuadamente. Esto se realiza mediante el acopio sobre tirantes de madera para separarlo del suelo, lo que lo va a proteger de la humedad. Por otro lado, en caso de no contar con un espacio de almacenaje techado se recomienda cubrir dicho material con una lona impermeable.

5. Inspección y calidad:

Realizar inspecciones regulares de los materiales de acero nos asegura de que éstos cumplan con las normas y especificaciones correspondientes. Asegúrese de que el acero esté libre de defectos visibles antes de su instalación.

6. Corrosión:

Está comprobado que el óxido leve o superficial no es perjudicial para la utilización de las barras de construcción ni afecta la adherencia al hormigón. Sin embargo, en caso de encontrarse con esta circunstancia, se recomienda limpiar las barras de acero con un cepillo de alambres para retirar el óxido superficial. En caso de que se pueda observar que el óxido no es solo superficial, si no que presenta un aspecto de óxido de escama, se recomienda descartar esta barra y no utilizarla para la obra en construcción.

En conclusión, la construcción con acero ofrece innumerables ventajas, pero su éxito depende de la atención a las buenas prácticas. Siguiendo los pasos y consideraciones mencionados anteriormente, puede garantizar que su proyecto de construcción con acero sea seguro, duradero y eficiente. La colaboración con profesionales y expertos en acero es fundamental para lograr resultados óptimos.

Fuente: Acerbrag y Grupo Construya