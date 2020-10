Francisco Garrido: “El desconcierto daña más que la incertidumbre”

“Los errores que se comenten en management tienen que ver con que la gente no desarrolla musculatura intelectual, sino mucho tejido adiposo. Por eso se requiere llevar a los ejecutivos a que desarrollen capacidades para la toma de decisiones propositivas, y que se defiendan de una enfermedad común que tiene dos componentes: incertidumbre y desconcierto”, manifestó el consultor especializado en estrategia, Francisco Garrido.

“El primero tiene que ver con la falta de información y marca los límites de la predicción: si no sé lo que va a pasar, no tengo elementos, y entonces, me paralizo. El desconcierto es más complejo, y genera más daño que la incertidumbre, porque para el ser humano la anticipación es muy importante, le da la capacidad de explicar el porqué de las cosas, de cooperar y de desarrollar su capacidad”, continuó.

“Las empresas hacia 2021 deben poner ojo hacia el ‘life style digital’, en modelos que mejoren las oportunidades de resiliencia. La clave será tener modelos flexibles y adaptables. Se capta riqueza de lo que existe, y se obtiene valor de lo que no”, cerró Garrido.