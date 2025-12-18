Tetra Pak rompe el molde de la industria de alimentos: menos aluminio, más papel

Hasta los gigantes de la industria alimenticia deben adaptarse a los nuevos tiempos. La presión social por procesos productivos más sustentables y la urgencia climática empujan a las grandes compañías a revisar tecnologías que aplican y buscar soluciones más sostenibles.

La construcción crece y sorprende, pero la industria no repunta y extiende su mala racha

En ese contexto, Tetra Pak, líder en la fabricación de envases para alimentos y bebidas, dio un paso clave: comenzó a reemplazar parte del aluminio de sus productos por una innovadora barrera a base de papel.

La compañía sueca anunció "el primer uso de su tecnología de barrera de papel para envases de jugo", una novedad que apunta a reducir de manera significativa la dependencia de materiales de origen fósil y fomentar la economía circular.

El nuevo desarrollo se introdujo en distintos mercados y fue realizado en conjunto con García Carrión, uno de los principales productores de bebidas de España. El envase, denominado Tetra Brik Aseptic 200 ml Slim Leaf, ya se utiliza en los jugos Don Simón, marca emblemática del mercado español.

Si bien la tecnología ya había sido probada previamente en envases de leche larga vida junto a la empresa portuguesa Lactogal, esta es la primera vez que se aplica a jugos en porciones individuales a escala comercial. Según informó la empresa, se trata del primer envase de este tipo a nivel mundial y el primero disponible en España.

El principal diferencial del diseño es la eliminación de la tradicional capa de aluminio, reemplazada por una barrera renovable de papel. Fabricado con hasta un 80% de papel, el envase refuerza su perfil ambiental y eleva el contenido renovable total al 92%, gracias a la incorporación de polímeros de origen vegetal en los recubrimientos.

El impacto ambiental también se traduce en números concretos. De acuerdo con datos verificados por Carbon Trust, la nueva solución reduce la huella de carbono en un 43% en comparación con un envase aséptico convencional que utiliza aluminio y polímeros fósiles. Para una industria que produce millones de unidades al año, esta reducción representa un cambio en términos de emisiones.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 5.37.22 PM La industria de los alimentos apuesta por el reciclaje como una forma de fomentar la economía circular.

Tatiana Liceti, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones de Envasado en Tetra Pak, destacó que el lanzamiento "representa un paso significativo en nuestro camino hacia un envase totalmente renovable y reciclable". Además, subrayó que el trabajo conjunto con los clientes permite escalar la innovación sostenible sin resignar funcionalidad ni calidad, clave para la conservación de alimentos.

La nueva barrera de papel también promete beneficios en la etapa de reciclaje. Al maximizar la recuperación del contenido de papel, el envase mejora la eficiencia de la infraestructura existente y asegura fracciones de fibra y no fibra de alta calidad, un aspecto central para fortalecer la economía circular.

Con este avance, Tetra Pak refuerza su objetivo estratégico: desarrollar "el envase de alimentos más sostenible del mundo". Un envase basado únicamente con materiales renovables o reciclados, con la menor huella de carbono posible.