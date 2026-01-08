Cosecha de ciruela en Mendoza: el pronóstico oficial anticipa una baja

La cosecha de ciruela para industria en Mendoza ya cuenta con un pronóstico oficial y muestra un recorte frente a las proyecciones iniciales. El ajuste responde a eventos climáticos recientes que impactaron sobre el potencial productivo.

Anticipan una reducción en la cosecha de uva en Mendoza, pero promedio a nivel nacional

La estimación provincial marca una fuerte concentración en el Sur mendocino y confirma el peso de la actividad para las economías regionales, en un contexto de evaluación permanente de daños.

El Ministerio de Producción de Mendoza , a través de la Dirección de Agricultura , informó que la producción de ciruela para industria para la campaña 2025/26 se estima en 72.879 toneladas . La cifra surge tras corregir una proyección inicial cercana a las 81.000 toneladas debido a contingencias climáticas.

Desde la Dirección de Agricultura explicaron que “ las contingencias climáticas registradas en las últimas semanas obligaron a realizar correcciones sobre la estimación final ”, lo que derivó en una baja del volumen esperado.

El relevamiento confirma que el oasis Sur concentra cerca del 90 % de la producción provincial , con una proyección inicial de 72.122 toneladas. El oasis Este aporta alrededor del 7 %, mientras que el Norte y el Valle de Uco completan el resto con participaciones menores.

Según detallaron desde el área técnica del Ministerio, “la estimación se construyó a partir de monitoreos sistemáticos de floración y relevamientos de fruta luego del raleo”, instancia clave para definir el potencial real de cosecha. En total se evaluaron 696 árboles y más de 11.600 frutos.

La variedad D’Agen continúa siendo predominante en Mendoza, tanto en superficie implantada como en volumen proyectado. Además, indicaron que “los daños por granizo ocurridos en diciembre y la tormenta del 6 de enero en San Rafael aún están en proceso de evaluación”, por lo que el impacto final sigue bajo análisis.

Finalmente, desde el Ministerio de Producción remarcaron que “este tipo de pronósticos permite anticipar escenarios productivos y aportar previsibilidad a productores, secaderos e industrias”, facilitando la planificación de la cosecha y la logística en una actividad clave para la provincia.