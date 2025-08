Bahco celebró el 13º Concurso Internacional de Poda en Bodega Luigi Bosca: conocé al ganador que viaja a Francia

Desde su inicio en 2012, el certamen no ha dejado de crecer, sumando sedes en otras provincias y países vecinos. Más que una competencia, este encuentro se ha transformado en una verdadera celebración del oficio y en un espacio de formación y reconocimiento para quienes cuidan la vid con precisión y pasión.

La jornada fue intensa y emotiva, con una comunidad comprometida y un jurado de expertos que valoró cada corte. El concurso cerró con premios, aplausos y agradecimientos que destacaron no solo el talento técnico, sino también las historias personales detrás de cada participante.

Concurso poda Bahco (19) Finca El Paraíso, en Maipú, fue el escenario ideal para celebrar la técnica, la tradición y el futuro del oficio de la poda.

La orientación fue clara, y a las 11:55, con la alarma de inicio, el terreno quedó en silencio: comenzaba la competencia. Cada uno de los podadores y podadoras estuvieron asignados a una hilera de viñedo. Mientras podaban se escuchaba la rapidez, dedicación y profesionalismo de cada participante.

Un certamen que crece en el país y la región

Desde su nacimiento en 2012 como una propuesta local en Mendoza, el Desafío BAHCO se ha convertido en un evento de referencia en toda América Latina. Hoy, con más de 50 ediciones realizadas, el certamen ya cuenta con sedes en Salta, San Juan, La Rioja, Neuquén y Río Negro, además de haber cruzado fronteras hacia Chile, Uruguay y Perú. Este crecimiento no solo refleja la importancia técnica del concurso, sino también su rol como espacio de intercambio entre regiones y de valorización del oficio vitivinícola.

A la par del desarrollo territorial, el certamen también fortalece su compromiso con la inclusión y la representación femenina. En la sede de Río Negro, Romina Hernández, de Bodegas Chacra, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el primer puesto del concurso. Del otro lado de la cordillera, en Chile, Valentina Alanis, de Bodega Agrícola Población, recibió una Mención de Honor. Ambas marcaron un hito que fue celebrado por toda la comunidad.

Concurso poda Bahco (27) Las icónicas tijeras Bahco volvieron a ser protagonistas de una competencia que reúne pasión, precisión y comunidad.

Técnicas afiladas y concentración total entre hileras de Malbec

Las tijeras Bahco comenzaron a marcar el ritmo. Con precisión y concentración, los podadores se enfrentaron a hileras jóvenes de Malbec, aplicando técnica y velocidad bajo la atenta mirada del jurado compuesto por el ingeniero Marcos Montoya, el ingeniero Ignacio Galárraga, el ingeniero Aliquo y el tricampeón de Desafío Bahco, Juan Villafañe.

El desafío técnico duró menos de 30 minutos, y es ahí donde los jurados tuvieron que ver el desempeño de cada uno de los participantes. La poda era anónima, ya que cada uno estaba asignado a un número y los especialistas sólo evaluaban el trabajo final.

Durante más de dos horas, cada movimiento fue evaluado por su limpieza, conteo de yemas y respeto al sistema de conducción. Los jurados recorrían el viñedo observando el trabajo de cada participante, sin intervenir, pero tomando nota de cada detalle.

Emoción en el podio y un campeón con historia familiar

A las 14:50, la espera terminó. Con aplausos, se anunciaron los tres primeros puestos. El tercer lugar fue para Luis Villalba, de Bodega Scuzzato, con 58 plantas podadas y 957 puntos. El segundo puesto quedó en casa con Luis Palacios, de Bodega Luigi Bosca, alcanzó 1044 puntos podando 72 plantas.

Pero el momento más emotivo fue la consagración de Jonathan Aguero, de Bodega Andeluna, quien se quedó con el primer puesto tras podar 69 plantas y alcanzar 1147 puntos.

Concurso poda Bahco Jonathan Aguero, de Bodega Andeluna, se consagró campeón entre abrazos, lágrimas y una historia familiar marcada por la poda. Walter Caballero / Los Andes

Apenas se anunció su nombre, sus hermanos, sobrinos y amigos corrieron a abrazarlo. Entre lágrimas, Jonathan recordó lo que significa el oficio en su vida: “Hace como diez años que participamos. He sacado otros premios, pero nunca el primero. En 2018 también salí campeón. Tengo a mis hermanos, mis sobrinos, mi suegro, siempre participamos. El año pasado ganó mi sobrino, el anterior mi hermano. Nuestro padre nos mira desde el cielo, él nos enseñó todo”.

La presencia de Villafañe como jurado fue especialmente destacada por la organización. Durante el cierre del evento, Fernando Montenegro, Director de Bahco Argentina, le dedicó unas palabras de reconocimiento por su nuevo rol: “Yo siento que vos podés ser inspirador para muchos por el recorrido que hiciste y lo que lograste. Ahora es el momento de compartir eso con tus compañeros, y ojalá yo pueda transmitirte la importancia que tiene tu rol dentro del jurado y el trabajo que empezaste a hacer este año, así que quería agradecértelo”.

Juan Villafañe, hoy jurado pero ex campeón, también se emocionó al felicitarlo públicamente. “Te felicito y no sabés lo que te ganaste. Es una maravilla. Hasta me emociono porque también estuve en ese lugar. Estar acá significa que ganamos todos”, expresó.

Un premio internacional y un mensaje de reconocimiento global

Antes de anunciar el premio mayor, Jeff Zuehls, presidente global de Bahco, tomó la palabra y agradeció a todos los presentes: “Gracias a todos por estar aquí. Les agradezco su participación. Este es un evento muy importante para nosotros y lo hemos hecho por 13 años. Es un reconocimiento a la importancia del rol de ustedes en la comunidad y de nuestro involucramiento en la comunidad. Gracias”.

Concurso poda Bahco (18) El Desafío BAHCO crece año tras año, sumando nuevas provincias, países y generaciones que siguen el legado de la vid.

El premio para el primer puesto no es menor, incluye un viaje a Francia para conocer la planta de Bahcol. Finca El Paraíso fue, una vez más, el lugar perfecto para celebrar un oficio que sigue vigente, reinventándose en manos de nuevas generaciones.

Concurso poda Bahco (12) Las icónicas tijeras Bahco volvieron a ser protagonistas de una competencia que reúne pasión, precisión y comunidad.

Concurso poda Bahco (13) Jeff Zuehls viajó especialmente a Mendoza para entregar el premio mayor y destacar el rol de los podadores en la comunidad vitivinícola.

Concurso poda Bahco (16) Los jurados del concurso dejaron bien en claro el uso de equipo de seguridad para lo podadores.

Concurso poda Bahco (41)

Concurso poda Bahco (10) Jeff Zuehls, Zoraida Szenes y Salvador Orrego (Perú)

Concurso poda Bahco (21) Pablo Cúneo y Juan Pablo Cúneo

Concurso poda Bahco (29) El concurso consistía en podar la mayor cantidad de plantas en el menor tiempo, siempre cuidando las yemas de las mismas.

Concurso poda Bahco (41) Jeff Zuehls, presidente global de Bahco y Fernando Montenegro, Director de Bahco Argentina junto al ganador del primer puesto.

Concurso poda Bahco (38) Claudia Villafañe, presidente de AMUVA, entregando el 3er premio.

Concurso poda Bahco (39) Gabriela Testa, titular del Ente Provincial de Turismo entregando el 2do premio.

Concurso poda Bahco (15)

Concurso poda Bahco (40) Equipo de Luigi Bosca, recibiendo una mención por la atención y dedicación de la jornada.