Una influencer de viajes expuso el acoso sexual que sufrió viajando en Sri Lanka: "No todo es color de rosas"

Hacer viajes por cuenta propia puede resultar extremadamente atractivo para muchas personas. Aun así, es fundamental extremar las precauciones cuando se visita un país desconocido, especialmente en el caso de las mujeres.

Un ejemplo reciente es el impactante vídeo que compartió Molly, una creadora de contenido que se dedica a viajar por el mundo y sufrió un episodio de acoso sexual. En Instagram, ella se presenta como una "viajera solitaria" que recorre el mundo con un presupuesto reducido.

Sin embargo, durante su recorrido por Sri Lanka, la influencer vivió una experiencia muy desagradable provocada por un hombre, algo que jamás habría anticipado. "Dudaba si compartir esto o no, pero así es la realidad de viajar sola siendo mujer" , comenzó explicando.

"Durante mi viaje en solitario por Sri Lanka, un hombre me pidió sexo y se exhibió ante mí. Fue uno de esos momentos que te sacuden un poco, incluso cuando crees que estás preparada para cualquier cosa. Viajar sola es increíble, pero no siempre es todo sol y sonrisas. Algunos días ponen a prueba tu fortaleza y te recuerdan que debes estar alerta", escribió en la publicación.

Tal como muestra en su vídeo, un hombre se acercó a su vehículo y, con total desinhibición, le propuso mantener relaciones. Al recibir una negativa, él exhibió sus genitales sin dudarlo.

Molly encendió el tuk-tuk de inmediato y se alejó lo más rápido posible. Aunque durante su viaje encontró a muchas personas dispuestas a ayudarla, aquel momento afectó profundamente su "confianza".

Aun así, la influencer no se arrepiente de haber hecho ese viaje. "Quiero dejar claro que esto no define a Sri Lanka. La gente local que conocí fue de las más amables y generosas que he encontrado nunca. Se trataba de un solo hombre, un solo momento, no un reflejo de todo un país", señaló.

El vídeo se viralizó rápidamente en redes, acumulando casi 130.000 visualizaciones y cientos de comentarios entre muestras de apoyo y críticas por viajar sola.

Por este motivo, poco después publicó otro vídeo para aclarar la situación. "Un incidente no define a un país, ni define los viajes en solitario de las mujeres. Sri Lanka es un lugar increíble y me sentí segura durante todo el mes que pasé allí. Por favor, no dejéis que el comportamiento de un hombre determine vuestra opinión sobre toda una cultura" aseguró, "las mujeres deberían poder viajar, a cualquier lugar, sin miedo. Y no deberíamos tener que justificarlo".