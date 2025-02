Un joven de La Plata contó que cobra por ir a entrevistas de trabajo y el audio se volvió viral

En el audio, el joven de La Plata se presentó como "Fénix" y explicó: "Soy de Gonnet y me queda muy lejos la entrevista, el empleo está acá en Gonnet, pero la entrevista está muy lejos y la verdad tengo mucho gasto. Mi tiempo vale, no soy de desperdiciarlo en entrevistas, por lo general no doy entrevistas".

"Si necesitas a alguien, voy a trabajar, hago una prueba laboral en el momento y se ve si sirvo, pero entrevistas así no. Pierdo mucho tiempo, mi tiempo vale igual que el tuyo o tal vez más. La última vez cobré la entrevista $5.000, pero no le gustó mucho, la gente cree que uno está al pedo perdiendo el tiempo y no es así. Que tengas un buen día y, en todo caso, puedo hacer una videollamada como entrevista porque esas no las estoy cobrando, son gratuitas", concluyó el mensaje.