Superhéroes en el hospital: el método de un médico para calmar a los niños antes de operarse

Leandro B. Guimarães es otorrinolaringólogo y desde hace tiempo decidió que su consultorio no solo sería un lugar de atención médica, sino también de juego, contención y sonrisas. “Cuando empecé a estudiar medicina, me uní a un grupo de payasos en el que dábamos clases de teatro para distraer a los niños durante nuestras visitas semanales a los pacientes pediátricos ingresados en el hospital universitario”, contó en una entrevista con el medio digital Today . “Desde entonces, me enamoraré del trabajo con niños”, agregó.