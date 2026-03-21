Se encerró en una jaula por plata, lo transmitió en vivo en Twitch y le suspendieron la cuenta

La plataforma canceló la cuenta de un usuario por "incitar a un comportamiento autodestructivo". Quiso mudarse a otra aplicación pero también lo censuaron.

Un streamer se encerró en una jaula, lo transmitió en vivo por Twitch y le suspendieron la cuenta

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El streamer y creador de contenido ERBY, recibió una dura sanción por parte de la Twitch luego de transmitir en vivo dentro de una jaula para perros a cambio de donaciones de sus seguidores. La plataforma consideró que incitaba "conductas autodestructivas" y le suspendió la cuenta.

El influencer, que actualmente recide en Las Vegas, es conocido por sumarse a peligrosos desafíos y jugar videojuegos poco convencionales. En esta oportunidad, decidió llevar un reto a otro nivel y probar cuánto tiempo podía estar encerrado en una jaula a cambio de dinero de sus suscriptores.

Streamer bloqueado de Twitch El streamer ERBY transmitió en vivio dentro de una jaula y Twitch lo suspendió El streamer recibía donaciones desde diferentes plataformas digitales, por lo que decidió que el reto continuaría mientras siguieran llegando donaciones. ERBY no sólo transmitió en vivo toda la experiencia, sino que también realizó una serie de pruebas físicas y mentales de resistencia para mantener la atención de la audiencia.

Algunas de ellas consistían en tatuarse en vivo el nombre de un seguidor, echarse agua helada o probar salsas extra picantes, todo sin poder salir de la jaula. Cada 10 dólares adicionales que recibía, el streamer agregaba una hora más al reto y de esta manera logró recaudar un total de 1.540 dólares.

Twitch suspendió su cuenta Luego de tres días, la plataforma Twitch cortó su transmisión en vivo y suspendió su cuenta por "solicitud de dinero, servicios u objetos de valor para conductas autodestructivas". Según el correo que recibió y compartió en sus redes sociales, ERBY no podrá acceder a su canal durante 90 días y podría recibir sanciones más severas si comete infracciones similares nuevamente.

Embed I just submitted an appeal. pic.twitter.com/Aw8gJ0HK6M — ERBY (@ErbyTalks) March 15, 2026 Además, la aplicación le dio el aviso que el contenido relacionado con la infracción se eliminaría de su cuenta al levantarse la suspensión. Tras el bloqueo de su usuario, el streamer presentó una apelación a Twitch pero no se detuvo con su reto. Horas más tarde, decidió continuar con la transmisión pero esta vez a través de Kick, competencia directa de Twitch. Sin embargo, al poco tiempo de comenzar su desafío, la plataforma le envió un mensaje de bloqueo a su cuenta por infringir políticas de seguridad.