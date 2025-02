Recicla los platos de madera viejos y transfórmalos en esta idea creativa para la casa

¿Tenés platos de madera que ya no usás? No los tires. Con unos simples trucos de reciclaje, podés convertirlos en una pieza única de decoración para tu casa. No necesitás grandes habilidades ni materiales caros: con creatividad y unos pasos fáciles, esos platos olvidados pueden tener una segunda vida y lucirse en cualquier rincón.