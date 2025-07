Lo que nadie te dice sobre viajar con tu perro en auto: una joven lo comprobó y alertó en redes

Aunque la ley exige que las mascotas -ya sea tu perro o gato- viajen bien sujetos en el auto , no hay ninguna normativa que indique qué hacer con ellos si ocurre un accidente. Una influencer española lo descubrió al comunicarse con los servicios de emergencia tras simular un caso con su perro, y la respuesta fue alarmante: no hay protocolo claro.

Frente a este vacío legal, la influencer brindó una serie de recomendaciones prácticas que podrían marcar la diferencia y ayudar a salvar la vida del animal. Entre ellas destacó el uso de una pegatina visible en el vehículo que indique que se viaja con un perro o gato . También sugiere dejar a mano un contacto de emergencia y una autorización por escrito que permita a otra persona tomar decisiones médicas por la mascota si el dueño no puede hacerlo.

Otra medida clave que mencionó es incluir a la mascota en el seguro de accidentes, ya que en muchos casos no será atendida si no hay cobertura veterinaria privada. "No tienen sanidad pública, sin seguro pueden dejarlo sin atención", advirtió.