El signo que se enamora del equivocado y no aprende: el corazón siempre manda

De personalidad soñadora, sensible y empática , este signo ve el potencial de las personas más que su realidad. Se ilusiona con cambiar al otro, con sanar sus heridas o con ser esa excepción que rompa la regla. Pero la vida le demuestra, una y otra vez, que no siempre alcanza con querer.

Según la astrología, este signo vive el amor como una entrega total. No mide riesgos, no pone barreras ni se protege. Esa intensidad emocional lo lleva a involucrarse con personas que no siempre están disponibles o no lo valoran. Su propio horóscopo suele advertírselo, pero la emoción le gana al análisis.