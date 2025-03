Le confesó a su abuela su homosexualidad y ella reveló su primera reacción: "En mi época..."

"Ahora lo veo tan feliz que pensé: '¿Por qué no me lo callé cuando lo pensaba?'" , continúa la mujer en el clip que se publicó en TikTok. Debido a la repercusión del video, este miércoles el medio Espejo Público se puso en contacto en directo con los protagonistas de la grabación.

Embed - Como salí del “armario” con mi yaya, ojalá nunca exista esa etiqueta y cada uno pueda ser como es sin que nadie le juzgue te amo yaya se eterna @jordirodriguezmoreno Como salí del “armario” con mi yaya, ojalá nunca exista esa etiqueta y cada uno pueda ser como es sin que nadie le juzgue te amo yaya se eterna original sound - Makayla and Laura

Durante la entrevista con el programa matutino de Antena 3, la mujer expresó lo contenta que está con la actual pareja de su nieto, aunque no compartió la misma opinión sobre la expareja del joven: "El primero no me gustaba, pero yo nunca dije nada. Era un poquito estúpido".