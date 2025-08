Italia: fueron a tomar un café, le cobraron un insólito extra en la cuenta y generó polémica en redes

El hecho tuvo lugar en Oderzo, en la provincia de Treviso . Ambas mujeres pidieron café y un solo croissant, pero lo que no esperaban era que se les cobrara un recargo por cortarlo por la mitad para compartirlo.

A pesar del revuelo, Viotto se mantiene firme en su postura y aclara que la decisión no fue tomada sin reflexión. "Nadie tiene en cuenta que ese recargo solo se aplica a los bollos, no a las pizzas de nuestro local ni a las porciones de tarta. No es una estafa, sino una decisión consciente que defendemos con orgullo y conciencia", subrayó, añadiendo que cortar el producto implica el uso de servilletas adicionales.