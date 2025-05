Infierno en el aire: una mujer contó su experiencia en un vuelo a Ibiza lleno de turistas ingleses borrachos

Embed - Mi viaje de ayer London-Ibiza con easy jet fue un auténtico horror!!pasé miedo , un avión lleno de auténticos animales ingleses!! Todo el mundo de pie, chillando chicos pegandose, bebiendo botellitas de alcohol una detrás de otra… impidiendo a los asistentes del avión hacer su trabajo! Un auténtico infierno!!! Este vídeo solo és el final, lo que paso durante el trayecto no pude grabar.. antes de subir al avión ya iban borrachos, colocados! Tomando pastillas y alcohol a la vez( lo vi con mis propios ojos) fue un vuelo de 2h1/2 muy muy salvaje! Esto no se puede permitir! No deberían dejar subir a esta gentiza al avión ni vender alcohol dentro! No queremos este tipo de turismo en Ibiza, que se queden en su casa!! Lo pasé muy muy mal.. y los azafato@D sin poder hacer nada porque Como controlas dentro de un avión a estos animales salvajes?? Tiene que haber una solución!!! @easyJet #easyjet #turismoinglés #turismoibiza #animales #viajes #londonlife #londresibiza #londontiktok #ibizalondres #inseguridadavion #turismodecalidad

@kiribarrachi Mi viaje de ayer London-Ibiza con easy jet fue un auténtico horror!!pasé miedo , un avión lleno de auténticos animales ingleses!! Todo el mundo de pie, chillando chicos pegandose, bebiendo botellitas de alcohol una detrás de otra… impidiendo a los asistentes del avión hacer su trabajo! Un auténtico infierno!!! Este vídeo solo és el final, lo que paso durante el trayecto no pude grabar.. antes de subir al avión ya iban borrachos, colocados! Tomando pastillas y alcohol a la vez( lo vi con mis propios ojos) fue un vuelo de 2h1/2 muy muy salvaje! Esto no se puede permitir! No deberían dejar subir a esta gentiza al avión ni vender alcohol dentro! No queremos este tipo de turismo en Ibiza, que se queden en su casa!! Lo pasé muy muy mal.. y los azafato@D sin poder hacer nada porque Como controlas dentro de un avión a estos animales salvajes?? Tiene que haber una solución!!! @easyJet #easyjet #turismoinglés #turismoibiza #animales #viajes #londonlife #londresibiza #londontiktok #ibizalondres #inseguridadavion #turismodecalidad sonido original - kiri