Evangelio de hoy, 4 de marzo: "Muchos que ahora son los últimos, serán los primeros"

El «salario» del cristiano es «asemejarse a Jesús» : no hay una recompensa en dinero o en poder para quien sigue de verdad al Señor, porque el camino es sólo el del servicio y en la gratuidad. Buscando en cambio un «buen negocio» mundano, con «la riqueza, la vanidad y el orgullo», se «nos sube a la cabeza» y se produce también un «contra-testimonio» en la Iglesia , comentó el Papa Francisco en la Homilía "El Salario de Jesús", martes 26 de mayo de 2015.

He elegido como tema para la 111ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado: “Migrantes, misioneros de esperanza”. Muchos migrantes y refugiados son testigos de la esperanza por su confianza en Dios. La #JMMR2025 será en octubre con el #Jubileo . @vaticanIHD_ES

Por su parte, Pedro le asegura a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Como si dijese: «Y a nosotros, ¿qué? ¿Cuál será nuestro salario? Lo hemos dejado todo». En pocas palabras, «los ricos que no han dejado nada —el joven que no quería dejar sus riquezas— no entrarán en el reino de Dio, y para nosotros ¿cuál será la ganancia?».