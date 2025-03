"La historia de fe mía tiene lugar en cuanto a mi educación religiosa con los sacerdotes salesianos , en un colegio de Capital Federal , San Francisco de Sales . También allí descubrí la llamada al sacerdocio , que postergué algunos años. Porque antes de entrar al seminario , hice primero 2 años de la facultad de Derecho . Después, a los 21 años entré al seminario en Quilmes y allí, en simultáneo con Teología , completé la carrera y me recibí de abogado en la UBA ", repasa la cabeza de la Iglesia en Mendoza y, hasta 2027, también en Argentina .

- Mi compromiso como cura, como pastor, es con el Evangelio. Voy a estar siempre en el lugar que me pida el Evangelio. Identificarme con una fracción política o con una cuestión ideológica circunstancial es como recortarme. Y yo más bien siento que Dios me invita a un horizonte amplio.

- ¿Tiene algún vínculo personal con el Papa Francisco?

- Tengo la relación que tienen todos los obispos argentinos, de mucho conocimiento por haber trabajado con él hasta que fue nombrado Papa. Después siempre nos hemos sentido alentados por él, por los encuentros que tenemos cuando vamos a Roma. Siempre nos recibe, aunque sea unos minutos, nos da un apretón de mano. Siempre está enterado, entusiasmado, vigilante de las situaciones difíciles.

Estuve con él por última vez en octubre del año pasado.

Francisco y Colombo.jpg Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza: "Muchas veces la política no se hace cargo de ciertas realidades". Foto: Gentileza Marcelo Colombo

- ¿Y cómo está viviendo los problemas de salud que está atravesando el Papa en este momento?

- Voy siguiendo los partes que se van conociendo. A mí me gusta imaginar que esto forma parte de su ministerio. Que esta situación actual le hace poner todo el cuerpo a su recuperación para volver a trabajar, si es que Dios quiere.

En ese sentido, hay un entusiasmo que se revela en, inclusive, comunicar dos veces por día como está. No hay secretos. Hemos tenido un susto el sábado pasado y nos hemos permitido alentar esperanza después viéndolo fortalecerse de a poco. Seguramente ahora se va a modificar un poco su ritmo, pero -de poder volver- lo imaginamos entusiasta y atento como siempre.

- Muchas voces, incluso dentro Iglesia, siempre alzaron la voz al considerar a Francisco como un Papa rebelde o revolucionario. ¿Usted cree que lo es?

- Lo veo como como un Papa fiel al Evangelio. Y el evangelio siempre es revolucionario, en cuanto que nos pide salir de nosotros mismos y estar atento a los otros. Lo veo un Papa activo, pero, sobre todo, es un Papa de las cercanías, nada del humano le resulta ajeno o distante.

- De todos estos años vinculado a la religión, ¿qué es lo que más le ha conmovido de la gente?

- Como parte del sacerdocio, me parece que lo más importante -además del encuentro diario con Dios en la oración, la meditación y la palabra- es el encuentro personal con la gente. El nuestro es un ministerio de cercanía de parte de Dios con el pueblo.

- ¿Observa que en los momentos críticos la fe ayuda a la gente y las personas se aferran más a ella?

- Hay una hay una fe permanente en el pueblo, y que se muestra como alentando la esperanza y la confianza en Dios en las situaciones más críticas. El pueblo es creyente. Pero el fervor, el entusiasmo y la convicción se ponen a prueba en los momentos duros.

Hay una frase muy linda del Papa Francisco donde dice que "la esperanza es como el ancla del alma".

- Tantos años en distintas provincias lo deben haber llevado a vivir de cerca las situaciones en distintos momentos y espacios. ¿Cómo vive la realidad de Argentina hoy?

- Puedo hablar más concretamente de Mendoza, porque es donde vivo y donde puedo palpar las cosas que suceden. Pero también con el desempeño en la Conferencia Episcopal Argentina tengo la posibilidad de escuchar a los otros obispos. Y ha crecido la pobreza.

No podemos describir la pobreza por números o por hipótesis numéricas, sino -en todo caso- por ver la densidad real de los problemas. Por ejemplo, uno va por las calles y se ve un incremento de personas que abren los containers de basura, incluso que comen de la basura. Eso da la pauta de que hay algo que se ha roto.

Nosotros nos hemos visto restringidos fuertemente en nuestra posibilidad de ayudar desde Cáritas, se han reducido nuestros ingresos porque la gente no puede dar. Es fácil quizás, en algún sentido, juntar ropa usada. Pero es difícil sostener una contribución alimentaria permanente o mantener un programa de desarrollo educativo como tenemos en algunos sectores vulnerables.

- Ante esta realidad que se ve en la calle, ¿qué siente cuando escucha que los indicadores son más favorables para la economía?

- Yo apelo a poder considerar la realidad desde el lugar de la gente, más que desde el lugar de las estadísticas. Y si hay necesidad de un ordenamiento económico, nunca tiene que ser sin la gente. La economía tiene estar al servicio de la persona.

- ¿La iglesia llega a lugares donde la política no lo hace?

- Creo que la iglesia está en la fe de los creyentes, y muchas veces puede pasar que la política no se haga cargo de ciertas realidades. Entonces esos creyentes siguen anhelando la presencia del Estado, pero saben que Dios está en sus corazones.

Lo nuestro es estar presente en realidades donde la Iglesia muchas veces ha sido un puente, por ejemplo, todo lo social o lo educativo. Las realidades de las universidades vienen de la historia de la iglesia, lo mismo en todo lo que han sido los hospitales.

- Ya que menciona a las universidades, ¿cómo vive la Iglesia las protestas de las universidades públicas ante lo que ellas consideran un recorte de la Nación?

- Teniendo en cuenta lo importante que ha sido la universidad y el vínculo que ha tenido, no solo en la historia argentina sino también a nivel mundial, siempre se va a acompañar al reclamo de las universidades.

Creemos sí que hay que optimizar la rendición de los recursos, asegurar que vayan efectivamente a la educación y al sistema. Pero, por otra parte, no condenar a las universidades a recortes que terminan condicionando su vida académica.

- Hace unos meses la Iglesia de Mendoza fue noticia a nivel nacional porque repudió los dichos del presidente Javier Milei, donde vinculaba a la homosexualidad con los abusos y la pedofilia. E, incluso, el Arzobispado de Mendoza invitó a acompañar a la Marcha del Orgullo. ¿Por qué cree que esto causó tanta sorpresa en algunos sectores?

- La Pastoral de la Diversidad emitió un comunicado señalando críticamente algunos dichos del presidente. Y después se hizo esa convocatoria a la marcha. Como iglesia, acompañamos la fragilidad de las personas, acompañamos a todos los que manifiestan la necesidad de esa presencia de la iglesia en sus vidas.

No cambia la doctrina de la Iglesia, pero sí su actitud de poder separar una situación personal de lo que significa nunca excluir y nunca alejar a una persona. Siempre hay que buscar por todos los medios ayudarla a encontrar su camino.

La Pastoral de la Diversidad lleva 3 años trabajando y no solo acompaña a personas homosexuales que piden integrar un marco de reflexión para poder sentirse recibidas por la iglesia, sino también acompaña a familias. Porque esto involucra, muchas veces, al entorno familiar que quiere comprender y animar la vida de sus hijos.

Los dichos del presidente al asociar la homosexualidad con la pedofilia fueron motivo de mucha crítica. Y, en ese sentido, muchos obispos -y no solo la Iglesia en Mendoza- se han manifestado.

- Hace unas semanas se conocieron una serie de denuncias por abuso sexual contra el ex obispo de San Rafael, Carlos María Domínguez. Incluso, el Papa le exigió la renuncia. ¿Cómo le cayeron estas noticias?

- Todas estas cosas son muy dolorosas, ¿no? Para cualquiera.

- ¿Conocía usted a Domínguez?

-Bueno, al haber sido él obispo de San Rafael y por haber actuado en esta región, lo he conocido como todos. Incluso, cuando hubo que presentarlo a la diócesis, a mí me tocó presentarlo.

- ¿Se ha puesto como prioridad desde el Vaticano trabajar en la prevención, detección y castigo de los religiosos involucrados en abusos sexuales y tener tolerancia cero con ellos?

- Sí, hay una conciencia presente de la responsabilidad y de no dejar de estar atentos, inclusive a través de lo que se llaman los canales de prevención. Aquí en Mendoza se han venido dando, desde hace ya tres o cuatro años, talleres de prevención para catequistas y educadores. Es un que trabaja mucho a través de protocolos muy específicos.

Creo que estamos avanzando como iglesia en un mayor cuidado para poder este responder justo a tiempo.

- ¿Cree que episodios como estos que involucran al ex obispo de San Rafael o el Caso Próvolo ensucian a la Iglesia?

- Siempre estos dolores de miembros de la iglesia son los dolores de toda la iglesia. La gente logra entender, hay un momento inicial de impacto, de sufrimiento, de perplejidad, de vergüenza, de escándalo. Pero después se impone, naturalmente, como un discernimiento de fe en el pueblo -en general- de seguir adelante porque confían en Dios y porque se dan cuenta que no todo es igual.

- ¿Considera que a raíz de estos hechos se genera una especie de cisma entre fe o religión, por un lado, e Iglesia por el otro?

- Más que cisma, yo creo que lo que se da es un desafío para el crecimiento de la Iglesia, para poder tomar contacto con estas situaciones dramáticas y poderlas afrontar a tiempo.

- Hace tiempo se habla, más en off que en on, de ciertos cambios a nivel mundial para la Iglesia, incluso impulsados dentro del Vaticano. Estas voces piden el fin del celibato y permitir el matrimonio para los curas. ¿Cómo ve estos posibles cambios?

- Todo es parte de una reflexión muy grande sobre la ministerialidad en la iglesia. Ciertamente el celibato ha sido una medida tomada por la iglesia en un momento de su desarrollo histórico, pero que en este momento es vista por la mayoría de los obispos y por la por la Iglesia como un don y como una posibilidad de una entrega exclusiva al pueblo. No es visto como una restricción o como una prohibición, sino como un regalo para el ministro, quien siente esta vocación de entrega y quiere hacerlo en plenitud.

De todas maneras, los debates y las reflexiones que se van dando, más que nada tienen que ver con el modo de ejercicio de los ministerios, no solo el sacerdotal, sino también el diaconal. Y, en ese sentido, es una Iglesia abierta a profundizar su reflexión.

- ¿Cree que tarde o temprano se va a rever algo de esto, que será cuestión de tiempo?

- No podría decirlo en este momento.

Ping pong

- ¿De qué equipo de fútbol es hincha Marcelo Colombo?

- De Racing

- ¡Eh, del Súper campeón de América! ¿Y es muy futbolero?

- (Risas) En realidad no tanto, soy más hincha del fútbol en la tele, y un poco para conversar. Pasa que en Buenos Aires, en los años 40 y 50, Racing era como Boca en el sentido de lo popular. Y había muchas filiales. Entonces mis parientes eran todos Racing.

- ¿Alguna película o serie favorita?

- Me engancho mucho con las series, me gustan mucho las que combinan justicia con lo policial. Por ejemplo, hay una que es muy clásica, "La Ley y el Orden". A esa la he visto desde que empezó a emitirse.

Me gustan esas series porque me distienden y también, de algún modo, siempre me están estimulando en la cuestión del derecho.

¿Y algún libro, autor o género preferido?

- Siempre me han gustado mucho las novelas latinoamericanas. Y últimamente he cultivado mucho la novela histórica. Uno de los últimos que he leído con mucho gusto ha sido el trabajo de Jaime Correas sobre el Fraile Aldao, ese gobernador que tuvo Mendoza y que era dominico.

- ¿Comida sana o comida rápida?

- La comida rápida me resuelve los problemas para salir del paso. Pero comida sana me gusta.

Tengo alguna predilección por la comida sencilla, criolla y que es la que hace la gente aquí en Argentina. Me gustan los guisos, el pastel de papa. Esas comidas que son de la casa y de la olla.

La trayectoria religiosa de Marcelo Colombo

La misión y vocación religiosa de Marcelo Colombo lo llevaron, primero, a ser párroco en Berazategui. Luego, entre 2004 y 2009 fu párroco de la Catedral de Quilmes, hasta que en 2009 fue designado obispo de Orán (Salta), función que ejerció hasta 2013.

Entre 2013 y 2018 fue obispo de La Rioja, mientras que en mayo de 2018 fue nombrado como arzobispo de Mendoza, función que asumió en agosto de 2018 y mantiene hasta la actualidad.