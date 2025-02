Evangelio de hoy, 13 de febrero: "Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos"

Falta suficiente pan para los discípulos que subieron al bote con Jesús. En el Evangelio de hoy nos cuenta San Marcos que les entra la preocupación de la gestión de algo material comentó el Papa Francisco en la Homilía Santa Marta, 18 de febrero del 2020.

Discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil?. Vemos la diferencia que hay entre un “corazón embotado”, como el de los discípulos, y un “corazón compasivo” como el del Señor, el que expresa su voluntad.

Y la voluntad del Señor es la compasión: "Misericordia quiero y no sacrificios", explica el Pontífice. "Porque un corazón sin compasión es un corazón idolátrico, es un corazón autosuficiente, que avanza sostenido por su propio egoísmo, que se hace fuerte solo con las ideologías".

"Pensemos en los cuatro grupos ideológicos de la época de Jesús: los fariseos, los saduceos, los esenios y los guerrilleros, los zelotes; cuatro grupos que habían endurecido su corazón para llevar a cabo un plan que no era el de Dios, no había lugar para el plan de Dios, no había lugar para la compasión. Cuando el corazón se endurece, se olvida. Se olvida la gracia de la salvación, se olvida la gratuidad, el corazón duro lleva a discusiones, lleva a guerras, lleva al egoísmo, lleva a la destrucción del hermano, porque no hay compasión".

"El Señor entra sólo en corazones que son como Su corazón, corazones compasivos, corazones abiertos. Que el Señor nos dé esta gracia", concluyó el Papa Francisco en la Homilía Santa Marta, 18 de febrero del 2020.