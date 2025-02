Evangelio de hoy, 12 de febrero: "¿Por qué esta gente busca una señal?"

"La música de aquellos que creyeron en la Palabra de Dios, que siguieron el mandamiento que el Señor había dado a nuestro padre Abrahán: camina en mi presencia y sé irreprensible. Cuando vamos a las parroquias —dijo, en efecto, el obispo de Roma— encontramos personas que sufren, que tienen problemas, que tienen un hijo discapacitado o tienen una enfermedad, pero llevan adelante la vida con paciencia".

"Son personas que no piden un milagro sino que viven con la paciencia de Dios leyendo «los signos de los tiempos». No piden un signo, como los fariseos, pero saben leer los signos de los tiempos. Así, saben que cuando brota la higuera se acerca la primavera. En cambio, las personas impacientes que presenta el Evangelio querían un signo pero no sabían leer los signos de los tiempos. Por ello no reconocieron a Jesús".

Es precisamente "esta gente, nuestro pueblo, en nuestras parroquias, en nuestras instituciones», quienes llevan adelante la Iglesia con su santidad de todos los días, de cada día".