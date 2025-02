Está en Netflix, tiene 8 capítulos y está basada en hechos reales: la más escalofriante de la plataforma.

Desde su llegada a Netflix , "Marianne" recibió críticas positivas tanto de expertos como del público. Su mezcla de terror clásico con elementos psicológicos la diferencia de otras series del género. A pesar de su popularidad, la plataforma decidió no renovarla para una segunda temporada, dejando a los espectadores con una historia cerrada pero inolvidable.

Si sos fan del terror y buscás una serie que te haga dormir con la luz encendida, "Marianne" en Netflix es la opción perfecta. Ocho episodios de puro escalofrío que no te podés perder.

"Marianne" y el furor en Netflix

Desde su llegada a Netflix, la serie ha sido comparada con otros éxitos del terror como The Haunting of Hill House y Marianne no se queda atrás. Su capacidad para generar miedo con una combinación de sustos impactantes y una atmósfera densa la convierten en una opción ideal para los fanáticos del género. Además, su fotografía oscura y su dirección detallada logran una experiencia audiovisual inquietante.

Otro punto fuerte de esta serie es su desarrollo narrativo. A diferencia de muchas producciones del género, Marianne no se limita a los sobresaltos fáciles, sino que construye un terror psicológico que se mete bajo la piel. A medida que avanza la historia, la tensión crece y los personajes se ven atrapados en una espiral de horror cada vez más sofocante.

Si bien Marianne tuvo solo una temporada, su impacto en Netflix y en la audiencia fue significativo. Los seguidores del terror aún piden una continuación, pero incluso sin una segunda parte, sigue siendo una de las series más escalofriantes que se pueden encontrar en la plataforma.