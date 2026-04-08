8 de abril de 2026 - 19:03

España: un streamer le regaló un pasaje a un argentino que llevaba 8 años sin poder visitar a su familia

El popular youtuber Plex conmovió a sus seguidores con un gesto hacia un empleado de una estación de servicio que no podía costear el viaje para visitar su país.

Un streamer de España sorprendió a un trabajador argentino que llevaba 8 años sin visitar a su familia

Un streamer de España sorprendió a un trabajador argentino que llevaba 8 años sin visitar a su familia

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Por Manuel Ferreyra

El reconocido creador de contenido español Plex, se volvió tendencia tras publicar un video donde muestra un acto de generosidad que cambió la vida de un trabajador argentino que llevaba más de 8 años sin poder visitar a su familia.

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En uno de sus últimos vídeos realizó una visita nocturna a una estación de servicio, el streamer entabló una relación de cordialidad con un empleado de nacionalidad argentina, con quien solía intercambiar apenas unas palabras sobre el transcurso de la jornada.

Sin embargo, en una de esas charlas casuales, el trabajador le confesó una realidad que lo angustiaba: hacía ocho años que no podía viajar a la Argentina para ver a su madre.

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El motivo principal eran los elevados costos de los vuelos desde España, los cuales Plex calificó como "de los más caros que hay", incluso comparándolos con destinos más lejanos como Nueva Zelanda.

"Ocho años sin poder ver a tu madre, ocho años sin poder darle un abrazo", reflexionó el youtuber, que tiene más de 14 millones de suscriptores, explicando que gracias al éxito de su canal y al apoyo de su público, decidió darle una sorpresa al hombre.

El momento, que quedó registrado por las cámaras de su equipo, muestra a Plex acercándose al mostrador para pagar el combustible y sorprendiendo al empleado: “¿Te acuerdas que me dijiste lo del billete? Te he traído uno”.

Pese a tener la cara pixelada, la reacción del trabajador argentino fue de total incredulidad y emoción: “No me jodas, Dani”, exclamó entre lágrimas, para luego agradecerle con un sentido “Que Dios te bendiga”.

Durante el emotivo encuentro, el hombre reveló parte de su dura historia personal, mencionando que había tenido que dejar de conducir debido a que está operado de ambas rodillas y su salud no le permitía continuar con ese trabajo. Aunque el reencuentro deberá esperar hasta agosto, mes en el que el empleado tiene sus vacaciones programadas, su visita a la Argentina es una realidad.

Al finalizar el video, Plex compartió una reflexión sobre la situación de los migrantes que viven lejos de sus afectos en busca de mejores oportunidades y pidió a su audiencia valorar más a la familia.

El gesto fue ampliamente celebrado en las redes sociales, destacando la empatía del joven influencer ante la difícil realidad económica que separa a tantas familias argentinas en el exterior.

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