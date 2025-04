El truco viral de un nutricionista para bajar la sensación de hambre: "Es muy simple"

Muchas personas sienten hambre con frecuencia, incluso de forma constante, y no siempre se trata de una necesidad real del cuerpo. En muchos casos, lo que se interpreta como hambre no es más que una respuesta emocional al aburrimiento, el estrés o la tristeza. Para estos casos, el nutricionista Jesús Vázquez compartió a través de TikTok una estrategia sencilla pero eficaz para combatir ese impulso.

“El hambre no es más que una pequeña bajada de azúcar”, explicó Vázquez en uno de sus videos. Según él, esa disminución leve en los niveles de azúcar en sangre es la señal que el cuerpo envía para pedir energía. El problema surge cuando se responde a ese estímulo comiendo lo primero que se tiene a mano , generalmente alimentos poco nutritivos, lo que genera un círculo vicioso de apetito y saciedad efímera.

Pero, ¿cómo romper con ese ciclo? El especialista propone una solución práctica: esperar. "Si tú no le das nada y esperas 20 o 30 minutos sin comer , el cuerpo empieza a transformar la grasa acumulada en azúcar, y ahí se estabiliza todo. Ya desaparece el apetito" , afirmó.

Para ayudar a acelerar ese proceso sin disparar los niveles de azúcar, Vázquez recomienda recurrir a proteínas sin hidratos. "Si en ese momento le das, por ejemplo, algo que no aporte azúcares —un poco de jamón York, fiambre de pavo, jamón serrano, un taco de atún, boquerones— ya obliga al cuerpo a sacar energía de esa grasa y mantener el azúcar estable. Ya no hay apetito, ya no hay hambre. Pruébalo, es así de simple" , sentenció.