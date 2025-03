El imperdible audio de una niña que creyó estar hablando con Jesucristo: "No puedo creer que mi madre tenga tu número"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_jorgegallardo/status/1900258156590113189&partner=&hide_thread=false Una niña coge el teléfono a su madre y manda un audio a “Jesús PAPA” pensando que es Jesucristo pic.twitter.com/xr5iYBjKMT — Jorge Gallardo-Camacho (@_jorgegallardo) March 13, 2025

"Hola, Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número... y eso que has muerto. Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti. Todo...", expresó la niña muy emocionada.