Compartió la increíble colección de imanes de heladera de su abuela, generó envidia y se volvió viral

"Me encantan los imanes de mi abuela que tiene mini cositas de cocina", dice Michelle en el video, mientras muestra uno a uno los pequeños objetos: una tabla de planchar, una licuadora, un rallador de queso, una balanza, un colador, una pava, una sartén, una batidora y hasta un carrito para hacer las compras.

La descripción entusiasta de la joven se volvió parte del encanto del video: "El carrito de compras, ¡ups! se me rompió, la heladera, acá el lavarropa, el dispensador de agua, aqui para medirte. Me encanta, te juro que me encanta. Y... la mejor... dieta", dice mientras señala un imán con esa palabra.