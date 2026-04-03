No es la fecha que crees: cuál es el mes más conveniente para viajar a Chile sin gastar de más

Elegir bien el momento del viaje y ajustar el destino según la época del año permite recorrer el país vecino sin gastos innecesarios.

No existe un único mes en el que viajar por Chile resulte siempre más económico, pero hay fechas donde los precios bajan de forma considerable. La temporada baja, que se extiende de marzo a junio y luego de septiembre a diciembre (con la excepción de las Fiestas Patrias), concentra las mejores oportunidades para reducir gastos en hospedaje, actividades y traslados.

Durante estos meses, la menor demanda turística permite acceder a tarifas más accesibles en hoteles, excursiones y servicios. Sin embargo, el costo final del viaje también depende del destino elegido dentro del país, ya que Chile presenta una gran diversidad climática y geográfica.

Cayó la demanda de viajes a Chile Clima: un factor determinante para viajar a Chile Algunas regiones pueden no ser ideales en temporada baja. El Desierto de Atacama, en el norte, o la Patagonia chilena, en el sur, pueden presentar condiciones climáticas menos favorables fuera de temporada alta. Además, ciertos servicios turísticos reducen horarios o limitan su funcionamiento, lo que obliga a planificar con mayor detalle.

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Santiago de Chile El costo de los vuelos El precio de los pasajes no depende únicamente de la temporada. La anticipación en la compra, la ciudad de origen y la flexibilidad en las fechas influyen de forma directa. Comparar opciones en metabuscadores permite detectar diferencias entre agencias y aerolíneas para un mismo vuelo.