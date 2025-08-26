De Mendoza al Estadio Monumental: viaje, museo, entradas y un exclusivo city tour por la capital

Conocé la Experiencia River de Andesmar y sentí la emoción millonaria desde el primer kilómetro. Descubrí cómo viajar desde Mendoza en bus.

La pasión millonaria de los mendocinos ahora también viaja sobre ruedas. Andesmar, flamante transporte oficial de River Plate, lanzó una serie de paquetes turísticos pensados para socios e hinchas que quieran vivir de cerca al club de sus amores.

No se trata solo de llegar a Buenos Aires: la propuesta combina traslado, alojamiento, entradas al Monumental y recorridos por la ciudad para que el viaje sea una verdadera experiencia.

El Monumental, de Mendoza a tu historia personal

Los paquetes incluyen pasajes en bus desde Mendoza, una o dos noches de hotel con desayuno, ticket para recorrer Buenos Aires arriba del City Bus y/o la entrada al Museo River, que además abre las puertas del renovado Estadio Monumental. Una opción accesible pensada para que familias y grupos de amigos puedan sumarse sin complicaciones.

Paquetes con entrada a los partidos Para los que buscan adrenalina en la tribuna, Andesmar también ofrece un combo que suma entrada a los partidos donde River juega como local. Hinchas del interior podrán viajar, alojarse y alentar al equipo en Núñez sin preocuparse por la logística: el club y la empresa se ocupan de todo.

Una alianza que promete más

La iniciativa surge tras el convenio que convirtió a Andesmar en transporte oficial de River Plate por dos años. La empresa mendocina trasladará a las delegaciones deportivas y, al mismo tiempo, acercará beneficios a los hinchas: sorteos de camisetas, experiencias especiales y nuevas propuestas que se anunciarán a lo largo del año.