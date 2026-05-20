20 de mayo de 2026 - 22:37

Tragedia en una base petrolera de Malargüe: explotó un camión cisterna

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la base de Chachahuén, en el distrito Pata Mora, según informó la Policía de Mendoza.

Fatal explosión en una base petrolera de Malargüe. Imagen ilustrativa.

Fatal explosión en una base petrolera de Malargüe. Imagen ilustrativa.

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Una fuerte explosión se registró este miércoles por la tarde en una base petrolera del departamento de Malargüe. El hecho dejó como saldo una persona fallecida y otra herida, según las primeras informaciones oficiales.

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El episodio ocurrió cerca de las 19.39 en la base de Chachahuén, ubicada en el distrito Pata Mora, en el sur mendocino. De acuerdo con el adelanto difundido por la Policía de Mendoza, la explosión se produjo en un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB.

Tras el estallido, efectivos policiales y distintos equipos de emergencia se desplazaron hacia el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona mientras avanzan las tareas operativas.

Las autoridades informaron que una persona habría fallecido como consecuencia del hecho y otra resultó herida, aunque por el momento no trascendieron identidades ni detalles sobre el estado de salud del sobreviviente.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen los detalles sobre el accidente ocurrido en la base petrolera.

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